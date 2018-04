Nuevo encontronazo entre el portuense Hugo y su ex Sofía en ‘Supervivientes’ Jorge Javier Vázquez intentó mediar para que la relación entre los dos concursantes mejorase, pero no tuvo demasiada fortuna

José Juan López

José Juan López

@JJBartlet Actualizado: 20/04/2018 15:22h

El verdadero vendaval que están viviendo en ‘Supervivientes’ no es el meteorológico, sino el que protagonizan cada vez que están juntos el portuense Hugo Paz y su exnovia y ganadora de la última edición de Gran Hermano Sofía Suescun.

En la última ronda de nominaciones, Jorge Javier Vázquez quiso mediar entre ambos, viendo que el concursante gaditano no lo está pasando bien en los últimos días, pero Sofía, que no le perdona que hablara mal de ella y de su madre antes de entrar en el concurso, no está dispuesta a ceder.

Pelea entre Hugo y Sofía en Supervivientes. -Telecinco

“Hugo lo está pasando mucho peor de lo que él pensaba, todos cometemos errores y él ha podido cometer alguno antes de ir, o no, no lo sé, es la imagen de un hombre totalmente destruido, mira cómo lo está pasando”, le comentaba Jorge Javier a Sofía.

A esto, ella le respondía que lo conoce perfectamente y que "hace muy bien el actor”, pero que a ella no la engaña.

Ante ese comentario, Hugo, con lágrimas en los ojos, saltó y quiso dejarle claro a su ex su postura: "No voy a permitir que diga eso porque llevo dos días pasándolo realmente mal”.

Los dos, entonces, comenzaron a discutir como locos y ella llegó a intentar taparle la boca con la mano. En ese momento, intervino de nuevo Jorge Javier Vázquez para que intentaran llegar a un pacto, pero a pesar de que Hugo se comprometió a no hablar mal de la madre de Sofía, ésta le dejó claro al presentador que iba a seguir actuando de la misma forma con su ex, al que no soporta.

Hugo, entre los nominados

Hugo, nominado en 'Supervivientes'. -Telecinco

No lo va a tener fácil para continuar en el concurso el portuense Hugo. En las nominaciones de la gala 6 de ‘Supervivientes’ ha acabado entre los cuatro nominados a salir del concurso.

Como no podía ser de otra forma, Sofía y Hugo se nominaron el uno al otro. Así explicaron sus votos:

Hugo: "Nomino a Sofía porque me ha dicho que me va a hacer la vida imposible mientras este aquí, y yo lo único que quiero es estar bien, ser feliz y poder disfrutar de esta experiencia”.

Sofía: “Nomino a Hugo porque no me van las personas que de repente vienen de súper amiguitos, pero por detrás le dice a los otros compañeros que ha venido al concurso porque ha hablado mal de mi madre y de mí”.