Los mejores doctores/as de las series de televisión

No podía faltar un buen medico de origen español en este ranking, y aunque podría haber optado por cualquiera de los que veíamos en la serie Hospital Central, me he decantado por este cirujano que acaba como médico de familia en un pequeño pueblo de la costa norteña de España.

El Dr. Mateo fue nuestro House particular y protagonizó una serie emblemática, didáctica y familiar.