Maratón de series policiacas para un fin de semana cualquiera La ficción europea está más competitiva que nunca, sobre todo con series de detectives que ofrecen a los espectadores productos muy diferentes a los clásicos americanos

José Juan López

Para que el fin de semana no se haga demasiado largo proponemos 8 aventuras policiacas para darle un enfoque diferente a los días libres: 'La tregua', 'Top of the Lake', 'Luther', 'River', 'Paranoid', 'Sorjonen', 'La mantis' y Hinterland. Todas tienen algo en común: son europeas y son muy buenas.

La tregua

‘La tregua’(‘La trêve’) es un thriller belga con aspecto nórdico que aterrizó a finales del pasado mes de enero en SundanceTV y que también se puede ver en Netflix. La primera temporada consta de 10 episodios.

Se narra la historia de Yoann Peeters (Yoann Blanc), un detective de la policía belga que vuelve de Bruselas para trabajar en Heiderfeld, el pueblo donde pasó su adolescencia. Nada más regresar se encuentra con un caso: aparece muerto en el río un joven futbolista togolés. Aunque parece un suicidio, desde el principio Peeters es consciente de que se trata de un asesinato.

La mantis

Uno de los productos más destacados de la ficción francesa en 2017 es, sin lugar a dudas, ‘La mantis’. Una sensacional Carole Bouquet da vida a Jeanne, una asesina en serie apodada 'mantis’ que se encuentra en prisión y que será requerida por la policía para ayudar a resolver una serie de asesinatos que recuerdan a los suyos. El thriller cuenta con seis episodios de una duración aproximada de 50 minutos.

Top of the Lake

A finales del pasado 2017 aterrizó en HBO la segunda temporada de 'Top of the Lake’, una serie que ha esperado cuatro años para estrenar su segunda entrega, que como la primera cuenta con seis capítulos en la que la agente Robin Griffin (Elisabeth Moss) trata de resolver casos oscuros de difícil solución.

La primera temporada se desarrolla en Nueva Zelanda y la segunda en Australia. En esta última hay que destacar la incorporación de la actriz Gwendoline Christine, muy conocida por su papel de Brienne de Tarth en ‘Juego de Tronos’. Esta segunda entrega lleva como título 'China Girl’.

Paranoid

‘Paranoid’ es un thriller de 2016 que cuenta con 8 episodios que pueden verse en Netflix. Una serie de detectives acuden a un pequeño pueblo donde ha sido asesinada una doctora delante de numerosos testigos. Atraídos por lo curioso del caso, los detectives viajarán por toda Europa tratando de dar caza al asesino ayudados por las notas enviadas por el ‘detective fantasma’.

El drama está protagonizado por Indira Varma (‘Juego de tronos’, ‘Luther’), Robert Glenister y Dino Fetscher.

Sorjonen

‘Sorjonen’ es una serie nórdica que aterrizó en España a través de Netflix con el nombre ‘Zona fronteriza’. Narra la historia de Karl Sorjonen (Ville Virtanen), un detective finlandés que hará malabares para intentar resolver crímenes atroces mientras intenta mantener unida a su familia. La serie cuenta hasta la fecha con una temporada de 8 episodios. Es intensa y se ve de un tirón.

Hinterland

‘Hinterland’ es un desgarrador drama negro ambientado en Aberystwyth, un pueblo situado en el corazón salvaje de Gales. Allí es trasladado desde Londres el tan brillante como problemático detective Tom Mathias (Richard Harrington), que deberá resolver una serie de asesinatos que cambiarán su vida y la de los habitantes de la zona para siempre.

La serie cuenta con tres temporadas (13 capítulos en total) que pueden verse a través de Netflix.

Luther

Idris Elba es el protagonista de ‘Luther’, la ya de sobra conocida serie policiaca de la BBC One que hasta la fecha consta de cuatro temporadas y que ha comenzado a preparar la quinta a inicios de este mismo año.

La nueva entrega constará de 5 episodios pero, los que todavía no hayáis descubierto este intenso thriller, podéis disfrutar de las cuatro primeras entregas a través de Netflix. El detective John Luther es un hombre brillante, muy entregado a su trabajo, y que intenta poner orden a su vida personal mientras lidia con los factores psicológicos que subyacen en los crimenes que resuelve.

River

‘River’ es una miniserie de la BBC One británica de 2015 que consta de 6 capítulos y que se puede ver en España a través de Netflix.

Se trata de un thriller muy intenso en el que Stellan Skarsgard interpreta a John River, un atormentado inspector de policía que acaba de sufrir el asesinato de Jackie (Nicola Walker), su compañera. Pese a que psicológicamente no está bien, lo dará todo para intentar resolver el caso.