Kevin Spacey, sus papeles más controvertidos y su nueva película

‘All the Money in the World’

Kevin Spacey da vida a un magnate del petróleo en 'All the Money in the World'.

Kevin Spacey pasó en unos minutos de ser uno de los actores más idolatrados del planeta a ser uno de los más detestados. De ser admirado por su capacidad interpretativa a ser odiado por las acusaciones recibidas por acoso sexual.

El ganador de dos Oscar de la Academia ha visto como las denuncias sobre su conducta sexual no han parado de salir a luz. Lo peor, lo que ha terminado de romper el vaso, es que muchos de sus compañeros en los rodajes de la serie estrella de Netflix ‘House of Cards’ le han acusado de actitudes poco decorosas.

Por eso, Netflix ya ha eliminado completamente su imagen de su plataforma. Primero anunció que no habría séptima temporada de ‘House of Cards’, luego canceló la sexta (a día de hoy no sabemos qué va a pasar con la trama) y lo último que ha hecho es eliminar la cara de Spacey de todos sus contenidos.

Pero Netflix no ha sido la única compañía que ha querido castigar al actor por sus supuestos deslices. Por sus presuntas conductas inapropiadas con compañeros de trabajo. Sony Pictures ha decidido cancelar el estreno de la película ‘All the Money in the World’ en el AFI Fest, aunque ha confirmado que se estrenará en las salas comerciales en la fecha en la que estaba prevista, el próximo 22 de diciembre.

En el filme, que es uno de los más esperados del año, Spacey interpreta a un magnate del petróleo que es secuestrado. Comparte protagonismo en pantalla con Mark Wahlberg y Michelle Williams. Está dirigida nada más y nada menos que por Ridley Scott.

Antes de que todo el escándalo saliera a la luz, se hablaba de que la película podría optar a Oscar por sus interpretaciones. Pero, sinceramente, no me imagino a Spacey paseando por la alfombra roja el próximo febrero.