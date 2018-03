James Gandolfini no se merece una precuela David Chase, el creador de 'Los Soprano', está preparando una película basada en la exitosa serie de HBO

José Juan López

@JJBartlet Actualizado: 15/03/2018 09:46h

Sorprende que David Chase, un hombre de cine de toda la vida, con numerosos guiones a sus espaldas, con mil proyectos en su haber, haya decidido unirse al carro que está de moda en Hollywood y, como salió a la luz hace unos días, esté preparando una precuela de 'Los Soprano'.

El autor de la considerada (junto a ’The Wire’) mejor serie de la historia de la televisión tiene la intención de resucitar su mejor producto con un largometraje titulado ‘The Many Saints of Newark’. El filme estará producido por New Line y escrito por el propio Chase y por Lawrence Konner (uno de los guionistas estrellas de HBO).

La cuestión que hay que hacerle al autor tras este anuncio es simple. ¿Por qué una precuela, David? ¿Por qué? ¿Por qué no una película completamente original sobre la Mafia? La razón es bastante simple: Hollywood no se la juega. Hollywood va a lo seguro. ‘Los Soprano’ es un producto consolidado, admirado por crítica y público, y debe ser explotado algo más.

James Gandolfini

No se sabe si Chase ha apostado por una precuela en vez de por una secuela debido a que ésta última no tendría sentido sin James Gandolfini, el actor que dio vida a Tony Soprano, y que lamentablemente falleció en Roma en el año 2013.

El caso es que ‘Los Soprano’ es un producto cerrado. Completo. Original y referencial dentro de la historia del séptimo arte. O, al menos, debería serlo. James Gandolfini no se merece una precuela. Más allá de los magníficos guiones de Chase y el resto de escritores de HBO, lo que hizo que la serie fuera tan grande fue la soberbia actuación de Gandolfini. No hay ningún otro producto televisivo con un personaje tan potente tan bien interpretado. James Gandolfini es ‘Los Soprano’ y sin él el producto no tiene sentido.

Su manera de hacer llorar y reír a la audiencia, de hacerse querido y odiado al mismo tiempo, no tienen parangón. Su portentosa actuación continuada durante 86 capítulos y 6 temporadas merecían que el círculo de ‘Los Soprano’ quedase con él cerrado para siempre. Gandolfini no se merece que la nueva generación identifique a la familia Soprano con la película ‘The Many Saints of Newark’, más allá de lo buena o mala que acabe siendo.

No merece que el producto quede unido a la nueva creación. Pero Hollywood va a lo que va. Ejemplos de secuelas y precuelas que dañan la imagen del producto inicial los hay para dar y tomar. Desde Indiana Jones y la lamentable última película hasta ‘Rocky'. Sí, ‘Rocky'. El filme original es una obra de arte que ganó con justicia el Oscar a la mejor película en el año 1976. Sin embargo, las secuelas fueron películas comerciales que llenaron los bolsillos de Stallone de oro y los vaciaron de respeto por parte de la crítica y gran parte de los aficionados al cine.

Johnny Boy y Tony Junior en una escena de 'Los Soprano'.

Se podrían llenar varios folios sólo enumerando la cantidad de secuelas o nuevas versiones que Hollywood ha producido en la última década.

‘Los Soprano’ se emitió entre 1999 y 2007 y llegó a conseguir 5 Globos de Oro y 21 Emmy, entre otros muchos galardones. Es una de las series más aclamadas de la historia.

Más allá de las opiniones, lo cierto es que el proyecto de ‘The Many Saints of Newark’ ya está en marcha. La historia estará ambientada en las revueltas que protagonizaron italianos y afroamericanos en los años setenta enel barrio de Newark, en Nueva Jersey. Se espera que aparezcan las versiones jóvenes de algunos personajes de la serie como el padre de Tony, Johnny Boy, su madre, Livia, y su tío, Tony Junior.