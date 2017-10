James Franco y otros nombres que han hecho historia en San SebastiÃ¡n

James Franco es uno de los hombres del año. Con 'The Deuce', la nueva gran serie de HBO, está triunfando y va a triunfar en los próximos años. Ahora, además, acaba de ganar la Concha de Oro en San Sebastián por una película producida, dirigida y protagonizada por él mismo: 'The Disaster Artist'.

Franco cuenta en 'The Disaster Artist' el 'making of' del filme 'The Room', la considerada peor película de la historia. El trabajo de Tommy Wiseau se ha convertido en una película de culto en los últimos años y ha sido vista por millones de personas en Estados Unidos. Franco cuenta la historia de como dos chicos con poco talento acaban haciendo un producto que acaba llamando la atención por su baja calidad.