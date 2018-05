Hugo y el debate sobre el sexo en ‘Supervivientes’ El portuense ha reconocido a sus compañeros que no le está resultando fácil permanecer tanto tiempo casto en la isla

José Juan López

@JJBartlet Actualizado: 07/05/2018 11:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hugo Paz, el portuense que concursa en ‘Supervivientes’, está pasando por su mejor momento desde que aterrizó en la isla. Tras sus primeros encontronazos con su ex, Sofía Suescun, y el vacío que ésta le hizo en sus primeros días en el programa de Telecinco, su relación se ha estabilizado. Además, se ha salvado dos veces de ser expulsado y esta última semana, por primera vez, no ha sido nominado.

En una distendida conversación en la playa con Sofía y con la recién expulsada Melissa, Hugo confesaba que mantiene un alto apetito sexual y que muchas mañanas se levanta ‘más contento’ de lo habitual.

Sofía (i), Hugo y Melissa, en 'Supervivientes'. -Telecinco

«Tengo ocasiones de despertarme, tener un sueño erótico y despertarme a punto de eso, solo, sin tocarme. Freno y lo paro. Y cada dos por tres por la noche lo mismo. Es muy ‘heavy’, es que llevo ya 21 días con la caseta de campaña», explicaba el gaditano a sus compañeras de show.

Melissa, que tiene pareja fuera, confesaba que no le pasaba lo mismo: «Mira que pienso en mi novio y en todo lo que quieras, pero lo hago en un modo romántico».

Sofía, la ex de Hugo, confesaba una experiencia parecida a la de su ex pareja e intentó tomar cartas en el asunto:

«Yo de normal no pasa más de 15 días sin eso, sin una cosa o la otra, así que pensé: ‘igual me calma hacerlo’, entonces lo intenté en la otra isla, empecé a tocar la historia y nada, no siento nada, me sentí tan inútil».

Sergio (i) y Logan, en 'Supervivientes'. -Telecinco

Tras la confesión de Sofía, Melissa le preguntó a Sergio y a Logan, que estaban a unos metros de ellos, si ellos también tenían apetito sexual.

Ambos lo negaron. Logan confesó que tiene otro tipo de apetito que «es el hambre». Sergio bromeó con Hugo al respecto: afirmando que él tiene ganas porque ha comido mucho más que ellos.