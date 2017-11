Hijos que nunca superarán a sus padres en la pantalla

Su nivel en los setenta no bajó con apariciones en películas de la calidad de 'Johnny cogió su fusil', 'Novecento' o 'La invasión de los ultracuerpos'. No ha parado desde entonces. En 2017 consiguió el Oscar Honorífico en reconocimiento a toda su carrera.

No había dudas. Además del parecido físico, Colin había heredado el talento interpretativo de su padre Tom. Eso sí, su carrera no tiene pinta de volar tan alto como la de su progenitor.

Jaden Smith

Jaden (i) y su padre Will Smith.

La carrera de Jaden Smith acaba de empezar, pero muchos somos los que no creemos en su talento. Tiene margen de mejora, pero no tiene ni el desparpajo ni la calidad interpretativa de su padre, Will Smith, que a su edad era toda una estrella que se había labrado su propio camino.

No ha tenido el mismo éxito intentando encauzar a su hijo, que en 'After Earth' realizó una interpretación desastrosa. Últimamente, ha estado intentado relanzar su carrera en series como 'The Ged Down' (un fracaso de Netflix) o 'Neo Yokio'.

Poco que decir de Will Smith, uno de los mejores actores de los últimos años. Desde que saltara a la fama con 'El príncipe de Bel-Air', no se ha bajado de las alturas de Hollywood.

Podemos destacar entre sus películas la saga de 'Men in Black', 'Dos policías rebeldes', 'Independence Day' o 'Enemigo público'.