Â¿QuÃ© hacer en CÃ¡diz en el Puente de mayo?

El Puente del 1 de mayo permitirá alargar el fin de semana que se inicia este viernes 28 de abril y se prolonga este lunes. Tres días intensos más para disfrutar de los numerosos atractivos que ofrece la provincia de Cádiz para oriundos y turistas. La variedad continúa siendo el sello de una tierra que combina el mar con la montaña, y que en estas fechas aumenta su oferta consciente de la alta demanda.

El tiempo no acompañará para las fiestas en la calle debido a la lluvia y el viento, pero eso no desmerece la visita. Musicales, conciertos de flamenco y la primera feria de la provincia esperan en este Puente del 1 de mayo.

Cabaret: Liza Minelli en el Falla

Desde el jueves hasta el domingo estará en Cádiz capital uno de los mejores musicales del momento. 'Cabaret', una de las obras maestras de Broadway que Liza Minelli interpretara en la gran pantalla, llenará el Gran Teatro Falla de fiesta, color y espectáculo. Con Elena Barca y el televisivo Alejandro Tous. 'Money, money...'. No se preocupen, el precio es bastante asequible. https://cabaret.es/

La primera feria de la provincia, en Vejer de la Frontera

Queda inaugurada la temporada de ferias. No hace falta ir a Sevilla para pisar el albero y bailar sevillana. En Cádiz arranca el curso con la feria de Vejer, uno de los pueblos con más encanto de esta tierra y que del 26 al 30 de abril celebra una de sus fiestas más queridas. Además, es un referente de la feras de ganado y organiza su XXXI Concurso Morfológico de Ganado Vacuno Selecto.

El Shorty Week: el mejor cine en frascos pequeños

El Shorty Week, primo cinematográfico del Monkey (del mismo origen independiente), cambia de lugar pero no de esencia. Como el Vaporcito, de El Puerto a Cádiz, al aulario de la Bomba, donde se celebra la IV edición del festival de cortos más prestigioso de la provincia. El programa invita a reflexionar durante estos días con el talento de jóvenes directores e intérpretes que suponen cada año una agradable sorpresa. Para el domingo se ha dejado el encuentro con Roberto Schumann. http://shortyweek.com/

Flamenco en El Puerto de Santa María

El flamenco se hace un hueco en El Puerto. En el teatro municipal Pedro Muñoz Seca. Este viernes, a la 20,30 horas, José de la Tomasa expondrá su cante y maestría acompañado en el toque por Juan Manuel Moneo. José es hijo de la Tomasay Pies de Plomo, de ahí la amalgama en el legado de su casta, los aires propiamente gitanos que mantiene fielmente, con su creatividad autodidacta tanto en las letras como en los cantes, recreando y creando su propia estética flamenca.

'No me pises que llevo chanclas' y 'El Kanka', en Sancti Petri

La segunda edición de Cadizfornia se presenta en el poblado de Sancti Petri con un cartel espectacular. Este viernes se desarrollan los conciertos de Aurora and the Betrayers, Malamanera y Arco; el sábado le toca el turno a Iseo & Dodosound, The Agapornis y a los míticos No me pises que llevo chanclas. Los encargados de cerrar la jornada del domingo y última del evento serán Mr. Groovy & The Blue Heads, Dry Martina y El Kanka.Este último es uno de los artistas de moda del panorama musical. El objetivo es acercar la cultura del surf a los asistentes, así que habrá talleres, conferencia, clases para los pequeños y un campeonato de kate. La rider Lucía Martiño también compartirá sus experiencias con el público.

Recreación del 2 de mayo en Algodonales

Si el tiempo lo permite y no lo desluce demasiado, este puente del 1 de mayo en Algodonales es una apuesta segura por la diversión y el conocimiento. Del 29 de abril al 1 de mayo se podrá revivir cómo los antepasados del pueblo serrano se enfrentaron a todo un ejército en la dura época de la Guerra de la Independencia, con la recreación del 2 de mayo. Desfiles, talleres artesanales, teatro, espectáculo de esgrima, flamenco, comida popular, showcooking... numerosas actividades para compartir en familia.

La fiesta de los patios en Sanlúcar de Barrameda

Que Sanlúcar es especial ya se sabe. Puede ser uno de los rincones más auténticos de la provincia de Cádiz y donde mejor se come el pescaíto frito. Pero además contiene una belleza escondida en sus patios. Y es en este fin de semana cuando la expone al público. Se celebra la V edición del Concurso de Patios para así promocionar estos rincones tan emblemáticos y típicos de Sanlúcar. En el concurso se establecen premios para dos modalidad: patios populares y patios señoriales, y se presentan 18. Como novedad, se podrán admirar los 'Balcones y rincones con encanto'.

Las cruces de mayo en Conil

El marinero pueblo de Conil celebra este fin de semana esta fiesta tan típicamente andaluza. Las cruces de mayo engalanan las blancas calles de esta localidad. La tradición está bien arraigada y se espolea con el concurso para elegir también la mejor creación.

Y además, la Feria del cochino ibérico en El Bosque, la exposición Expojurásico en Bahía Mar (El Puerto), el Salón Manga de Jerez y muchísimas actividades más por descubrir.