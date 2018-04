El gaditano Hugo Paz la lía en Supervivientes La llegada del portuense a la isla ha revolucionado a los participantes del programa de Telecinco

José Juan López

@JJBarlet Actualizado: 13/04/2018 19:04h

Lo de Hugo Paz con ‘Supervivientes’ ha sido llegar y besar el santo. Todas las miradas estaban puestas en él, ya que aterrizaba en la isla sin que Sofía Suescun, su exnovia, lo supiese. Por eso, se esperaba la reacción de la ‘gran hermana’ con muchas ganas. Su ex, que tanto daño le hizo, en la isla. Casi nada al aparato.

Hugo, por su parte, reconocía a Jorge Javier Vázquez antes de tirarse al agua desde el helicóptero que tenía “ganas de ver a Sofía”. Eso sí, explicaba que no sabía si le iba a "recibir bien" o como iba a reaccionar”.

Antes de lanzarse al mar, eso sí, quiso mandarle un beso a la madre de Sofía, Maite Galdeano: “Le envío un besito desde aquí”.

Una vez en la playa, cuando Maite se dio cuenta de que el nuevo concursante era su ex, su reacción no tardó en llegar:

“¡Pero si es mi exnovio!, gritó antes de alejarse de donde se encontraba.

Posteriormente, llorando, afirmó que no daba crédito a lo que estaba pasando: “Lo estoy flipando, espero que esto sea una broma. Todo me pasa a mi, yo ya paso. Esta persona me ha hecho mucho daño”.

En el plató, llegaron a comentar lo siguiente desde la familia de Sofía: “Que le saquen ya el billete de vuelta. Va a durar menos que la Cataluña independiente de Puigdemont”.

Por lo visto en este primer encuentro, la cosa va a estar muy movida con el portuense Hugo Paz en Supervivientes.