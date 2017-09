Diez cineastas catalanes y la independencia de CataluÃ±a

La actriz catalana Úrsula Corberó, que saltó a la fama con la serie juvenil 'Física o Química' y que en los últimos tiempos triunfa en 'La casa de papel' admite que no sabe si es o no es independentista. Explica que 'las noticias están tan manipuladas que ya no sé a quién creer'. Corberó dice tener amigos independentistas y no independentistas y reconoce entender los argumentos de ambas partes.

“No me quiero meter en camisas de 11 varas porque creo que debería estar mejor informada para hablar con propiedad, pero sí sé que me resulta fácil empatizar con los dos bandos. Lo que siento es que hoy la información y las noticias están tan manipuladas que ya no sé a quién creer. Se habla de cifras y de números, y uno dice una cosa y otro lo contrario. Tengo amigos independentistas y algunos que no lo son, me cuesta mucho posicionarme. Es un tema muy delicado, Sinceramente, no sé si lo soy o no”, explicó Corberó en El Mundo.