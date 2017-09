'The Deuce' la serie que sustituirÃ¡ a â€˜Juego de Tronosâ€™ como la joya de HBO

‘The Deuce’ lleva tan sólo tres capítulos emitidos, pero ya se pueden observar numerosas similitudes con la anterior creación del genial David Simon, ‘The Wire’. Casi todas las listas de revistas especializadas del último lustro coinciden en que esta última se trata de la mejor serie de televisión de la historia. Así, podemos considerar ‘The Deuce’ como el nuevo producto estrella de HBO, como la nueva ‘Juego de Tronos’ (aunque eso sean palabras mayores).

Hay que recordar que Simon, antes de crear ’The Wire’, fue periodista de sucesos en Baltimore y escribió un par de libros sobre casos relacionados con su trabajo. Esos años de calle, de fango, hacen que tenga una mirada muy crítica, muy real de lo cotidiano. Sus personajes no son nunca ni blancos ni negros, ni siquiera sus historias.

Simon es el precursor de un recurso televisivo que luego explotó ‘Juego de Tronos’: acabar con personajes principales cuando el espectador menos se lo espera. Eso de que el televidente se encariñe con ciertos actores o personajes no va con la televisión moderna, ni con su estilo.

Ned Stark cayó en 'Juego de Tronos' y Stringer Bell en 'The Wire'. En ambos casos, ningún espectador esperaba sus muertes. De hecho, Idris Elba, el actor que encarnaba a Bell, se enfadó muchísimo con David Simon por su muerte en pantalla. Se rumorea que incluso llegaron a las manos.

Más allá de las audiencias (‘The Wire’ estuvo a punto de ser cancelada tras su tercera temporada), Simon tiene en su cabeza una estructura inamovible cuando afronta un trabajo y lo que tiene claro por encima de todo es que quiere hacer televisión de calidad. En su frase más célebre lo deja bien claro: "qué se joda el espectador medio".

Estreno y rodaje

‘The Deuce’ se empezó a rodar en octubre de 2015 y, además del citado David Simon, sus colaboradores habituales Richard Price y George Pelecanos también forman parte del equipo de guionistas que han escrito la primera temporada.

Una primera entrega que va a contar con ocho capítulos de una duración media de unos 55 minutos cada uno de ellos. El piloto, por culpa de los robos de datos a HBO, tuvo que ser adelantado del 10 de septiembre al pasado 25 de agosto. Desde septiembre, la plataforma emite un capítulo por semana. La primera temporada concluirá el próximo 29 de octubre con el capítulo titulado 'My Name is Ruby'.

El argumento

La serie sitúa su intensa trama en los alrededores de Times Square, Nueva York, a principios de los setenta. En ella se cuenta la historia de la legalización y consecuente surgimiento de la industria del cine porno. Además, la prostitución, el masivo consumo de drogas y el 'boom' inmobiliario resultante del movimiento de dinero del narcotráfico forman parte importante de la trama de 'The Deuce'.

El título de la serie, ‘The Deuce’, hace referencia a cómo era conocida la zona de Times Square en aquella época. Una zona que no tiene nada que ver con lo que es hoy en día: un sitio ideal para el turismo. Hace cuatro décadas era un lugar transitado por prostitutas, chulos, mafiosos, policías corruptos, yonkis y camellos donde comenzó a gestarse la industria del porno en Estados Unidos.

Una industria del porno que pasó de la noche a la mañana de vender cintas clandestinas cubiertas con papel de periódico a mover miles de millones de dólares. Se trata de una Nueva York que retrató a la perfección John Schlesinger en 'Cowboy de Media Noche', nada que ver con la de 'Pretty Woman' o de otras comedias.

Los protagonistas

James Franco interpreta a los gemelos Vincent y Frankie Martino.

A diferencia de lo que pasaba con ‘The Wire’, donde no había ningún actor conocido como referencia, en ‘The Deuce’ James Franco es la cara visible. Además, hace de todo: es productor, director de varios episodios (en la primera temporada del tercero y el séptimo) y, además, hace doble papel en la serie. Interpreta a los gemelos Vincent y Frankie Martino, dos hermanos muy diferentes que acaban siendo parte importante de la Mafia neoyorkina.

La otra gran protagonista de inicio en la serie es Candy, una prostituta interpretada por Maggie Gyllenhaal que se meterá de lleno en la industria del porno.

Candy (Maggie Gyllenhaal), buscando clientes.

Destacar que con respecto a 'The Wire' repite Lawrence Gilliard Jr., que en el primer trabajo de David Simon hacía del narcotraficante D'Angelo Barksdale y que 'The Deuce' se viste de policía.

Otro protagonista destacado en los primeros capítulos es Larry Brown (Gbenga Akinnagbe), un chulo con muy malas pulgas

Como suele ser habitual en Simon, el reparto es coral y son muchos los actores y personajes que tienen protagonismo en la trama. Más allá de destacar la historia de un personaje en concreto, lo que pretende el creador es mostrar los diferentes puntos de vista del inicio de la industria del porno en la Nueva York de los años setenta.