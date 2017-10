Cazafantasmas, C3P0 y otros disfraces míticos de la televisión en Halloween

Cazafantasmas (Stranger Things)

Los chicos de 'Stranger Things' se convierten en los 'Cazafantasmas'.

En el segundo capítulo de la segunda temporada de 'Stranger Things' podemos ver a Mike, Dustin, Lucas y Will disfrazados de 'Cazafantasmas'. La película se estrenó en 1984, el mismo año en el que se desarrollan los eventos de la serie de Netflix.

Y no cuento más, porque seguro que muchos de vosotros aún no habéis visto la nueva temporada... ¿A qué esperáis? No decepciona.