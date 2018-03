8 razones de peso para no perderse ‘La forma del agua’

El director de películas como 'El laberinto del fauno', la trilogía de 'El hobitt' o 'Pacific Rim' no ha tenido que cambiar de género para ganarse el favor de la Academia y conseguir el Oscar a la mejor película y al mejor director.

Su relación con el resto de personajes marca la acción del filme. Frances McDormand , por 'Tres anuncios en las afueras' es la que se ha llevado el Oscar a mejor actriz, pero no hubiera pasado nada si la Academia se lo hubiese dado a Sally Hawkins.

Sin ella, el filme no sería el mismo. La expresividad, la naturalidad con la que dota a su personaje permite que lo inverosímil resulte creíble. Permite que la película salga adelante.

Además, la Guerra Fría está muy presente durante todo el filme, por lo que el inglés no es el único lenguaje que se escucha. La ambientación permite al director mexicano hacer un filme coral con trazos de comedia romántica, thriller político y película fantástica. Esa mezcla es lo que hace al producto final tan particular y a la vez tan interesante.

El ritmo ochentero

Shannon, Hawkins y Octavia Spencer en una escena de 'La forma del agua'.

'La forma del agua' no es una película original, es una película que sabe tratar al género fantástico, que sabe beber del mejor cine de los ochenta ('E.T.', Indiana Jones) y lo pone al servicio del espectador. No es que la película se parezca a los filmes referidos, sino que consigue copiar su ritmo trepidante.

Más allá de que nos interese la historia nos agarramos a ella sin remedio y, cuando nos hemos dado cuenta, el filme ya ha terminado. Creo que el principal mérito de Guillermo del Toro en esta película es que ha sabido dejar a un lado la paja que tanto daño hace al cine actual y ha aprovechado los recursos de hoy día para crear un producto técnicamente impecable con el ritmo adecuado para una película fantástica.