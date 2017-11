8 parejas televisivas que te harán volver a creer en el amor

Jon e Ygritte se conocieron en la segunda temporada de la serie 'Juego de Tronos', durante una incursión más allá del Muro de la Guardia de la Noche. Jon y los suyos capturan a un grupo de salvajes en el que se encuentra Ygritte. La hace prisionera (ya que no es capaz de matarla), la chispa surge y comienza la historia de amor entre ambos. Sin embargo, la historia se rompe cuando la pelirroja descubre que Jon le había mentido. Desde entonces, intenta matarlo. Sin embargo, cuando tiene la oportunidad, en la batalla del Castillo Negro en la cuarta temporada, no logra disparar su flecha. Ella acabará muriendo en sus brazos y él sufriendo por la pérdida de su gran amor. Un amor imposible dentro de una serie en la que las mentiras dominan la trama.

Carmela y Furio (Los Soprano)

Carmela baila con Furio en 'Los Soprano.

Carmela Soprano (Edie Falco) y Furio Giunta (Federico Castelluccio) no llegaron ni siquiera a darse un beso en 'Los Soprano'. Los dos sabían que no era posible engañar a Tony. Los dos sabían que su amor era imposible. Pero, pese a ello, no podían dejar de sentirse atraídos el uno por el otro. Si ella no hubiera estado casada con el cabecilla de la mafia de Nueva Jersey quizás la cosa hubiera podido funcionar para ellos.

Lo bonito de esta historia de amor es el final. Él no puede controlar sus sentimientos y, como sabe que el amor es imposible, acaba marchándose a Italia para nunca volver. Deja su trabajo soñado porque no puede soportar ver a la mujer que ama cada día sin poder hacer nada, sin poder besarla. Atrás dejaron un baile, algunos desayunos y varias visitas a la casa de Furio para decorarla. Tony Soprano tuvo cientos de amantes, pero ninguna de sus historias tuvo tanta intensidad romántica como la de Furio y Carmela.