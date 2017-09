8 cosas que debes saber antes de contratar Netflix o HBO

Netflix o HBO, HBO o Netflix, la gran pregunta que se hacen hoy día todos los cinéfilos y seriéfilos. En este artículo se dan las claves para elegir una u otra plataforma para ver contenidos audiovisuales.

Como todo en la vida, es cuestión de gustos. A día de hoy, la serie que más furor causa en el mercado, la que nadie se quiere perder, es 'Juego de Tronos', el gran emblema de HBO. Sin embargo, al anunciar que la última temporada no llegará hasta 2019, no me extrañaría que el año que viene pierda muchos usuarios.

Netflix, por su parte, cuenta ahora mismo con 'Narcos' y 'Stranger Things' como abanderados. Tiene otras de gran peso como 'House of Cards', pero en España son propiedad de Movistar, así que llegan a Netflix un año más tarde. Tiene series de producción ajena que atraen mucho al público como 'The Walking Dead', 'The Good Wife' o 'The Big Bang Theory'.

En cuanto a series míticas, clásicas, de toda la vida, la ventaja es claramente en España para HBO. 'Los Soprano', 'The Wire' y 'A dos metros bajo tierra' son un trío sin rival.

Las grandes apuestas actuales de HBO son 'The Handmaid's tale', 'Westworld' o 'True Detective', cuya nueva temporada ya está en camino.