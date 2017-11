8 agentes de la ley de los que entran ganas de vitorear

Saga ('Bron/Broen')

Saga Noren, policía de Copenhague en 'Bron/Broen'.

Saga Noren (Sofia Helin) es la protagonista de la serie sueco-danesa 'Bron/Broen', que en España se tradujo como ‘El Puente’ y que tiene versión americana, inglesa y francesa. Noren es una policía de la ciudad sueca de Malmo que junto a un policía danés (Martin Rodhe) debe resolver un asesinato que tiene lugar en el puente que une Malmo con Copenhague.

El principal atractivo de esta serie nórdica radica en el personaje de Saga, una policía que padece síntomas parecidos a las personas que sufren el Síndrome de Asperger, por lo que es incapaz de relacionarse con normalidad con los que la rodean. Tiene poca empatía con sus compañeros, pero es una agente de lo más eficaz.

Lo particular de la serie es que estamos acostumbrados a que sean las mujeres las que soporten las cargas emocionales de sus actos, y en este caso Saga es fría y totalmente racional. Sus relaciones no van más allá del sexo, no tiene familia y vive por y para su trabajo.

Usa la lógica para investigar sus casos y no deja con los sentimientos se interpongan en lo que tiene que hacer. Saga es una policía diferente y de lo más efectivo.