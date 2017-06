5 versiones de Wonder Woman vistas en series de televisión

Un año antes del estreno de la tercera entrega del Batman de Nolan y con Marvel cosechando éxitos con su universo cinematográfico desde hacía varios años, alguien pensó que sería buena idea relanzar al personaje de Wonder Woman en televisión y en imagen real. Para ello, se dejó el proyecto en David E. Kelley, un realizador asociado a dramas y comedias televisivas que había propuesto a la actriz Adrianne Palicky (G.I.Joe) como una buena elección para interpretar a La Mujer Maravilla.

Tras ver la primera imagen de Palicky como Wonder Woman, las alarmas empezaron a sonar, y tras el rodaje de un piloto nefasto, el proyecto se fue al garete.

Aunque Palicky daba el perfil de chica de acción que el personaje necesitaba, el piloto resultaba terrible (se puede encontrar fácilmente por la red) y pese a que se proyectó una nueva serie titulada “Amazon”, la decisión de que Wonder Woman debutara en Batman V Superman envió al traste dicha idea.

¿Veremos en algún momento una nueva Wonder Woman de imagen real en televisión? Personalmente, creo que molaría mucho poder ver a la princesa amazona dentro del universo televisivo que está desarrollando The CW con series del nivel de Arrow, Supergirl y The Flash, aunque mientras eso ocurre, nos conformaremos con ver a Lynda Carter como la Presidenta Olivia Marsdin del mundo en el que habita la Supergirl de Melissa Benoist. ¡CRUZAD LOS DEDOS!