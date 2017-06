5 series infantiles que fomentan la creatividad en los más pequeños

Por último, otro show animado al que le he perdido la pista en lo que a canal de distribución se refiere. Personalmente, lo descubrí en Netflix, pero ha sido una de las bajas recientes de la plataforma, por lo que no se actualmente en que cadena lo emiten (antes lo ponían en Nick Jr. y no sé si también se puede ver en la plataforma de Movistar).

Sea como sea, Zack y Quack es un show tan original y genial, como evocador de la creatividad, ya que toda la acción se desarrolla dentro de libros desplegables y sus protagonistas tienen que recurrir constantemente a manualidades para resolver sus problemas.

Como otros shows animados de este estilo, hay mucha diferencia entre materiales reales y ficticios, pero sin duda, Zack y Quack consigue transmitir todo lo que se puede hacer con cartulinas, papel, pegamento en barra y unas tijeras.

¿Conocíais todas estas series? ¿Tenéis alguna recomendación? No dudéis en hacérmelo saber y , por supuesto, no os olvidéis de jugar con vuestros pequeños, que no todo va a ser ver la televisión ;)