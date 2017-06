5 razones para ver The Handmaid´s Tale

Si aún no has oído hablar de “The Handsmaid´s Tale”(El Cuento de la Criada) es porque no tienes HBO o porque pasas de la actualidad seriéfila. Ambas opciones son respetables, pero si buscas una serie para ver y no te decides entre la enorme variedad existente en el mercado, este show de HULU que en España estamos viendo gracias a HBO es probablemente tu mejor opción.

La trama de “The Handmaid´s Tale” se ambienta en un mundo como el nuestro salvo por dos razones. La primera, que la natalidad ha caído por los suelos por una pandemia de infertilidad, y la segunda, que la radicalización política, social y religiosa se muestra en un país supuestamente avanzado como es Estados Unidos.

Con ese escenario en el aire, la serie, que adapta una novela de 1985, nos muestra un aterrador futuro alternativo en el que los derechos civiles son pisoteados y las mujeres se convierten en víctimas de todo tipo de abusos por parte de los dirigentes de un nuevo régimen que, en parte, puede recordarnos al nacismo.

Su trama es totalmente recomendable, pero como se ve en el subtitular de esta primera página del artículo, la destaco porque el argumento de “The Handmaid´s Tale” me parece terroríficamente plausible.

Nuestro mundo actual no difiere mucho del que vemos en la serie, y aunque no se ha producido un cambio de poder tan destacable ni tenemos un problema grande de natalidad, las predicciones no se alejan mucho de lo que presentaba la novela de Margaret Atwood en la que se basa esta popular serie de televisión.

Como seguro que te habras dado cuenta, la natalidad en los países desarrollados no está precisamente para tirar cohetes, y año tras año desde que se inició la crisis económica y la amenaza yihadista se convirtió en una preocupación real, vamos viendo como los países van eligiendo dirigentes más radicales y con planes democráticos “más radicales”.

No digo que la realidad de “The Handmaid´s Tale” se vaya a imponer de aquí a cinco años, pero como bien han sabido expresar algunos manifestantes en Estados Unidos, hay que tener cuidado con que este argumento se convierta en una especie de libro de guía para futuros dictadores.