Las 5 noticias de series más importantes de la 4ª semana de Abril

Debido al interés que despiertan las producciones basadas en cómics y personajes famosos, las cadenas y productoras se suelen precipitar en sus anuncios, y en el caso de Titans, TNT creó muchas expectativas para finalmente no llegar a nada.

Afortunadamente, Warner/DC sigue apostando por sus personajes en televisión y ha retomado el trabajo de TNT para anunciar oficialmente que ya están desarrollando esta serie que estará protagonizada por Dick Grayson, el joven tras la máscara del primer Robin (el acompañante de Batman).

Titans / Titanes mostrará a Dick Grayson buscando superhéroes que se unan a él por todos los rincones de la Tierra, creando un grupo de jóvenes héroes y heroínas capaces de enfrentarse a un mal que precisa detenerse.

Los Titanes son algo así como una contrapartida juvenil de la Liga de la Justicia, e incluirá personajes como Starfire o Raven, a las que muchos conocen por las series de los Teen Titans o Young Justice.

Tras la producción, encontramos a los responsables del universo DC televisivo que conforman las series de The CW Arrow, The Flash, Supergirl y Legends of Tomorrow, pero para la ocasión, Titans no se emitirá en dicha cadena, sino que lo hará en una plataforma online que Warner y DC presentarán en breve.

Las expectativas son grandes, pero habrá que ver si finalmente un proyecto tan ambicioso llega a buen puerto ¡Cruzad los dedos!