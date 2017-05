Las 5 noticias de series más importantes de la 3ª semana de Mayo

Empezamos el repaso semanal echándole un vistazo al primer tráiler que la CBS ha publicado de Young Sheldon, la serie que servirá como precuela y spin-off de The Big Bang Theory. El show nos lleva hasta 1989, año en el que Sheldon Cooper entraba al instituto de su ciudad adelantándose a todos los niños de su edad.

Con un tono muy diferente al de The Big Bang Theory, Young Sheldon mostrará cómo era la vida de Sheldon en dicha época, como se relacionaba con su hermanos y su padre, y como no, como era su convivencia con su católica madre pese a que él ya era un agnóstico consumado a los 10 años.

El tráiler no me ha convencido demasiado, pero ya que la serie se emitirá justo después de cada episodio de la undécima temporada de The Big Bang Theory, tiene asegurada una importante cuota de audiencia. Ya veremos cómo funciona.