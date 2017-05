Las 5 noticias de series más destacadas de la 2ª semana de mayo de 2017

Esta aclamada serie de Netflix, que en España hay que ver primero vía Movistar, ha sido noticia recientemente debido a que un hacker se ha hecho con varios capítulos de la quinta temporada y los ha distribuido por la red. Si eres de los que espera hasta la fecha oficial de estreno (el 9 de junio), estarás deseando ver novedades de la serie tras el apoteósico final de la cuarta temporada, y es por eso que he creído oportuno traer por aquí el tráiler oficial de los nuevos capítulos.

Por supuesto, si aún no conoces la serie, te animo a hacerlo ya que Orange is the New Black es un show maravilloso que profundiza de forma muy especial en el sistema penitenciario femenino de Estados Unidos y merece la pena darle una oportunidad.