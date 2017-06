5 luchadores de wrestling que han actuado en series de televisión

Como extra, y aunque se me quedan muchos luchadores en el tintero, quiero hacer una mención especial a Stephen Amell. El actor que da vida a Arrow es un habitual de las series desde 2004. Lo hemos visto en shows como Queer as Folk, Crónicas Vampíricas, New Girl, Sin Cita Previa y por supuesto en los cameos de The Flash y Leyendas del Mañana.

Amell no venía del mundo de la lucha ni tenía intención de subirse a un ring, pero en 2015, como parte de una acción solidaria, se subió al cuadrilátero para enfrentarse a una estrella de la WWE.

Así pues, Arrow / Amell daba un espectáculo junto a Stardust y recaudaba dinero para una asociación de niños con enfermedades terminales que veían como su ídolo luchaba también en “el mundo real”.

Tanto por la curiosidad del asunto, como por la buena obra que supuso, se merece una mención en este artículo que, como especifico al principio, me ha venido a la cabeza tras ver a Alison Brie (Mad Men / Community) y Betty Gilpin (Masters of Sex / American Gods) dándose de leches doblemente ficticias en la serie de Netflix GLOW.