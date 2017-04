5 copias chinas de famosas series de televisión

Para acabar, otra copia china de una serie animada de culto: The Legend of Lucky Pie.

Este show, copia de forma descarada la esencia de la serie de Pendleton Ward y nos muestra a un caballo mágico y su amigo humano recorriendo OaO al rescate de princesas sirenas ¿os suena?. Pues al igual que Miracle Star hace con Gumball, The Legend of Lucky Pie también duplica plano por plano algunos capítulos de Hora de Aventuras.

Debido a que Cartoon Network denunció esta copia, The Legend of Lucky Pie no se extendió más allá de dos capítulos, pero gracias a la aceptación que el show tuvo en China es más que probable que se le haga un lavado de cara y se continúe de alguna forma capaz de salvar este “escollo legal”.

Sin duda, estos no serán los únicos títulos de estas características que veremos, pero para empezar, no está nada mal. ¿No os parece?