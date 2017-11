Los 14 mejores trabajos del actor más atractivo de la historia

Humor, drama, acción, diálogos inolvidables y una nómina de actores brutal liderada por un Steve McQueen en el que probablemente sea el mejor papel de su carrera. Interpreta a Hilts 'The Cooler King' , un oficial americano que protagoniza una huida en moto de los nazis espectacular. Película imprescindible, de las que han marcado la historia del cine.

'Cazador a sueldo' es la última película en la que, ya enfermo del cáncer de pulmón que acabó con su vida, participó Steve McQueen. De hecho, el actor falleció el 7 de noviembre de 1980 y el filme no se estrenó hasta diciembre de ese mismo año. En la película aparenta, por culpa de la enfermedad, más de los cincuenta años que tenía en el rodaje.

Sam Peckinpah ('Grupo Salvaje') dirige con acierto una de las películas de acción más potentes de la historia, 'The Getaway' (La huida) . Steve McQueen interpreta a Doc McCoy, un ex convicto que acaba de conseguir la libertad condicional gracias a la ayuda de un tercero, pero a cambio tendrá que robar un banco.

Nevada Smith

Steve McQueen como Nevada Smith.

'Nevada Smith' no es el mejor western de la historia, pero no deja de ser una buena película. Todo lo que tocó Henry Hathaway y tuvo que ver con el 'Far West' tuvo pinceladas de genialidad.

La trama, como en muchos otros western, es una historia de venganza. Los padres de Max (McQueen) son asesinados por tres bandidos y él jura venganza. A partir de ahí, dedica su vida a intentar encontrar a los asesinos de sus padres. Para ocultar su identidad, comienza a llamarse Nevada Smith.