13 curiosidades de la serie Por trece razones

A poco más de un mes del estreno en Netflix de Por Trece Razones, la mayoría de usuarios de esta plataforma ya han terminado de ver esta serie basada en la novela homónima de Jay Asher. Las reacciones, han sido bastante variadas, pero a la espera de que Netflix publique alguna estadística sobre la aceptación del show, yo apostaría a decir que Por Trece Razones, además de colocarse en mi lista de series favoritas de este 2017, es uno de los shows más vistos de la plataforma de la N mayúscula.

El show, que narra de forma magistral las razones que llevaron a una joven a suicidarse, ha tenido valor suficiente como para tratar temas tan duros como el suicidio, el bullying y la violación, y precisamente por eso, ha recibido una aceptación enorme que aún está dando que hablar.

Aunque es una serie que recomiendo encarecidamente, en esta ocasión no os traigo una lista de razones para verla, sino que me dirijo a todosaquellos que ya la han visto que probablemente agradecerán detalles sobre esta serie que no deja indiferente a nadie.