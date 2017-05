12 Series de televisión que fueron acusadas de racismo

Para acabar, tocamos otra vez una serie animada. En este caso, Tom y Jerry proviene de los años 40, y aunque la trama principal era el juego del gato y el ratón que tenían sus protagonistas, había escenas y momentos que dieron juego a los radicales.

En concreto, las quejas venían por el hecho de que el show contenía un personaje al que nunca se le veía la cara y que representaba los tópicos de las criadas afroamericanas. Dicho personaje, conocida como Mammy-Two-Shoes o Tomasa, era la encargada de supervisar a Tom para que cumpliera con sus funciones cazando ratones y, en alguna ocasión, fue víctima de alguna trastada por parte de este y su primo George, otro gato que intentaba mantener a Jerry a raya.

Pese a que veía innecesario usar ese topicazo o estereotipo, creo que como en la mayoría de los casos, se han exagerado las cosas, pero claro está, al no formar parte de un colectivo afectado, tampoco puedo entender al 100% estos casos, que personalmente, y me reitero, me parecen excesivos y rebuscados. ¿Y a vosotros que os parecen? ¿Recordáis otros casos?