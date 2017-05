12 series de Superhéroes de imagen real que no son ni de Marvel ni de DC

Inédita en España, esta serie británica anterior a Misfits empezó a emitirse en 2008 en el canal ITV2. El show, con tono cómico, frivolizaba sobre la posibilidad de la existencia de superhéroes en un mundo como el nuestro, y se centraba en un grupo de superhéroes que quedaban en La Fortaleza, un bar para gente con poderes donde hablaban de las impuestos para superhéroes, los villanos e incluso el cuerpo de control de héroes que solía pedir indemnizaciones en caso de que la gente con poderes destruyera algo en sus misiones heroicas.

Pese a que tuvo buena recepción, No Heroics no pasó de los 6 episodios e incluso tras grabarse el piloto de la versión americana, la ABC decidió no seguir con la serie.