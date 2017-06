12 personalidades de las series de TV que se mojaron por el ELA

Desde que las redes sociales irrumpieron en nuestras vidas, es normal que cada cierto tiempo se genere algún tipo de moda o reto con el que la gente intenta demostrar cosas o simplemente subirse al carro de algo que es tendencia. Pese a que esto nos ha dejado ejemplos lamentables, en ocasiones hay excepciones y en el caso del reto del Ice Bucket Challenge nos encontramos con una de ellas.

Este reto / acto se popularizó en 2014 como parte de una campaña de concienciación sobre la llamada esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad de la que cada vez se conocen más casos y que, personalmente, ha tocado de cerca a varios amigos y familiares.

Con el objetivo de recaudar dinero para la investigación de dicho mal, se invitó a la gente a grabarse echándose por encima un cubo de agua helada y publicar dicho video en YouTube. Así pues, la gente se volcó con el evento, y como es normal, muchas personalidades de diferentes ámbitos se sumaron para apoyar la causa.

En su momento, YouTube informó que las visualizaciones de este “evento” habían superado los mil millones de reproducciones, y aunque hay mucha gente que aportó su granito de arena, hoy, aprovechando la cercanía del Día Internacional contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) que se viene celebrando cada 21 de junio, os traigo una selección de doce personalidades vinculadas al mundo de las series que se atrevieron con este solidario reto.

Hay muchas más, pero estas son las elegidas:

Ashton Kutcher y Wilmer Valderrama

Este actor cómico al que podemos ver actualmente en The Ranch de Netflix está siempre metido en todos los fregados de este tipo, y por supuesto, no iba a dejar de hacer su aportación a la lucha contra el ELA. Para hacerlo, contó con la ayuda de su amigo Wilmer Valderrama (NCIS) y ambos consiguieron más de dos millones de visualizaciones con su video.

Si prestáis atención, podréis oír la risa de Mila Kunis en el video, ya que según parece, fue ella la que lo grabó.

Charlie Sheen

La estrella de Dos Hombres y Medio también quiso hacer su aportación al IBC y lo hizo de una forma diferente al resto. Como veis en el video, Sheen se encontraba dentro de su casa y optó por echarse un cubo de billetes por la cabeza afirmando que el hielo y el agua no iban a ayudar en la lucha contra el ELA, pero que el dinero y las reproducciones de su video si lo harían. No sé si habrá otro video de su reto, pero con este, consiguió casi veinte millones de reproducciones y eso fue un gran empujón para la causa.

Chris Pratt

Antes de convertirse en la estrella de Jurassic World y Guardianes de la Galaxia, Chris Pratt nos conquistó en Everwood, The O.C. y Parks and Recreation, y como tal, lo considero una personalidad de las series de tv.

Como era de esperar su versión del Ice Bucket Challenge tenía que ser original, así que tras refrescarse por dentro, le cayó su respectivo cubo de agua helada, en el cual, espero que no hubiera cubitos, porque desde la altura que se ve en el video, un cubito en la cabeza tiene que doler.

El clip que comparto tuvo 3,5 millones de reproducciones.

George Takei

El pilar esencial de Star Trek y activista de los derechos humanos George Takei también es un fijo en los eventos solidarios. Para su Ice Bucket Challenge contra el ELA contó con retransmisión en directo e incluso un croma “interespacial” con el que consiguió casi el millón de reproducciones.

J.J. Abrams

El director de El Despertar de la Fuerza se hizo famoso gracias a sus producciones televisivas. Felicity, Alias, Perdidos, Fringe son solo algunos de los títulos que tiene en su haber y por lo tanto, es una personalidad del mundo de las series. Abrams también es un entusiasta de las redes sociales y las iniciativas solidarias, así que aquí está su aporte contra el ELA vía Ice Bucket Challenge.

En este caso, son los hijos de Abrams quienes le ayudan y hay que decir que sus números, aunque suman, quedan muy por detrás de los casi tres millones que consiguió Spielberg con su video.

Jon Cryer

Dicen que no hay dos sin tres, y en esto del Ice Bucket Challenge se mojaron los tres principales protagonistas de Dos Hombres y Medio. Jon Cryer, que daba vida a Alan en dicha serie, imitó a Charlie Sheen con lo de los billetes, pero también se dio su baño de agua fría.

James Franco

Franco está haciendo sus primeros pinitos como director y productor de series con The Deuce, pero sin duda, su vena interpretativa es la que más conocemos.

En el mundo de las series lo vimos en su día en Freaks and Geeks y recientemente en Angie Tribeca y 22.11.63, motivo por el cual está en este post.

Su reto no es de los más vistos, pero aquí esta.

Jennifer Love Hewitt

Sonará a machista, pero estoy seguro que de haber llevado otra camiseta (no la del rodaje de Mentes Criminales), el Ice Bucket Challenge de Jennifer Love Hewitt habría llamado mucho más la atención.

Pese a todo, la chica de Entre Fantasmas y The Client List consiguió casi medio millón de visualizaciones para la causa, que finalmente, es lo que importaba.

Jim Parson

Es probable que Sheldon no le encontrara sentido a este reto, pero Jim Parson, el actor que le da vida no quiso faltar a la ocasión. Su video es rápido y concreto, pero consiguió casi un millón y medio de visitas.

Kaley Cuoco

Aunque era de esperar que la protagonista femenina absoluta de The Big Bang Theory consiguiera millones de visualizaciones, lo cierto es que no fue así. Su video tenía todos los elementos para ello, una chica guapa, agua fría y una camiseta blanca, pero defraudó al público. Aun así cumplió con su cometido y hay que decir que el resto del reparto también se animó a participar en el reto.

Lena Dunham

Para acabar, y como protagonista de una serie importante que se ha despedido este año, traigo a Lena Dunham de Girls.

La actriz del aclamado show de HBO no destaca por su físico, pero como es una chica sin complejos que apuesta por causas sociales y no suele tener reparos en mostrarse como dios la trajo al mundo, hizo su Ice Bucket Challenge junto a su perrito. Sin duda, no es el mejor video del ranking, pero hay que quedarse con lo importante. Cada reproducción sirvió para donar dinero en la investigación contra el ELA, y eso, junto a los millones de aportes del público general y otras estrellas, demuestra que la gente, aunque sea con algo tan aparentemente tonto como esto, puede ayudar y mucho. ¿No os parece?