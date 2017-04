Las 11 series que regresan en mayo de 2017

Tras el post de los nuevos estrenos seriéfilos de mayo, llega el momento de repasar las series que estrenan nuevas temporadas en este mes. En total, y según la información disponible a fecha de hoy (25/4/17) son once los títulos que vuelven a la parrilla televisiva.

La mayoría, lo hacen estrenando nuevas temporadas, pero otros, lo hacen regresando de ciertos parones “vacacionales”. Sea como sea, hay muchos títulos a recuperar, la mayoría de ellos en V.O., ya que como sabéis, me suelo regir por el calendario de estrenos americano, el cual, cada vez coincide más con el español gracias a plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y HBO.

Vamos allá

Lucifer (Regreso de la 2ª mitad de la 2ª temporada el 1/5/17 a FOX USA)

La adaptación de este personaje de cómic sigue manteniéndose en el candelero pese a que no ha respetado en nada su origen. Aun así sigue siendo un show entretenido y como tal hay que reseñarlo.

El regreso de los nuevos episodios de (el 2x14), nos mostrará a Candy Morningstar, la madre de Lucifer que quiere que su retoño vuelva con ella.

Scorpion (Regreso de la 2ª mitad de la 3ª temporada el 1/5/17 a CBS)

Los expertos en terrorismo informático vuelven a sus labores con un caso que los llevará hasta la celebración de una boda.

Man with a plan (Regreso de la 2ª mitad de la 1ª temporada el 1/5/17 a CBS)

Matt Leblanc (Friends) sigue enfrentándose a la tarea de cuidar de sus hijos en este show creado por Jackie Filgo (Aquellos maravillosos 70). El capítulo que se estrena el próximo 1 de mayo se titula Dirty Money y veremos si Adam cambia su propósito de anteponer a sus hijos a su trabajo

Kevin Can Wait (Regreso de la 1ª temporada el 1/5/17 a CBS tras un parón)

Al igual que Matt LeBlanc en Man with a Plan, Kevin James también ha decidido pasar más tiempo en casa en la comedia Kevin can Wait. Su regreso se titulará “Sting of Queens” y veremos a Kevin volver a la acción policial junto a una compañera que necesita su ayuda.

Sense 8 (Estreno 2ª temporada el 5/5/17 en Netflix)

La segunda temporada de Sense 8 llega a casi todo el mundo gracias a Netflix, y en los nuevos episodios, disfrutaremos nuevamente de todo el equipo de Sensates enfrentándose a aquellos que buscan aprovecharse de sus habilidades.

Master of None (Estreno 2ª temporada el 12/5/17 en Netflix)

Ha tardado lo suyo, pero por fin regresan las aventuras de Los maestros de la nada de Aziz Ansari.

Ansari vuelve a escribir y protagonizar las vivencias de Dev, quien en esta temporada, se encuentra en Italia aprendiendo a lidiar con su vida.

Twin Peaks (Regreso de la 3ª temporada el 21/5/17 a Showtime)

Kyle MacLachlan vuelve al papel del agente Cooper en este esperado regreso de la serie de los 90 de David Lynch.

Aunque la expectación es máxima, hay poco que sepamos sobre la trama, pero es de recibo que el asesinato de Laura Palmer siga siendo parte del leit motive de este show criminal.

Casual (Estreno 3ª temporada el 23/5/17 en HULU)

Tommy Dewey y Michaela Watkins siguen interpretando a la pareja de hermanos que han vuelto a vivir bajo el mismo techo por el divorcio de uno de ellos. Juntos están afrontando el mundo de una manera muy particular, sin perderse nada y dando la importancia justa a los problemas que lo requieren.

Bloodline (Estreno 3ª temporada el 26/5/17 en Netflix)

La familia Rayburn continua inmersa en sus líos y durante la tercera temporada (que podremos ver al mismo tiempo que el resto de países gracias a Netflix), la cosa se complicará cuando Jhon afronte los secretos de su familia confesando ante la policía.

Kingdom (Estreno 3ª temporada el 31/5/17 Audience)

Esta serie que, salvo error, creo que aún esta inédita en España indaga en el mundo de las artes marciales mixtas (esas en las que vale casi todo). Protagonizada por Frank Grillo (Election, la noche de las Bestias), que interpreta a un ex luchador que regenta un gimnasio, nos muestra a este entrenando a una nueva generación de luchadores en la que se incluye a sus dos hijos.

Como os imaginareis, la acción y los golpes son una constante en el show, pero no hay que olvidar que estamos ante un drama familiar que en la tercera temporada seguirá recordándonos que las peleas reales son muy diferentes de las de ficción.

The Carmichael Show (Estreno de la 3ª temporada el 31/5/17 en NBC)

La tercera temporada de esta serie que ilustra de forma ficticia la vida del comediante Jerrod Carmichael continuará mostrándonos situaciones surrealistas de una familia poco convencional.

Siendo una especie de sitcom, es lógico que se sepa poco de lo que nos espera en los nuevos capítulos, pero si os gustan las comedias familiares y afroamericanas, ya sabéis más o menos lo que os encontraréis en ella.