10 series que todo hipster debería ver

En ocasiones anteriores, he hablado sobre series para milenials, y como me gusta dedicar artículos a todo tipo de público, hoy he decidido hacer un pequeño listado de series que creo que encajan en lo que se entiende por cultura hipster y que espero que gusten a este colectivo que, a grandes rasgos se define por mantenerse más o menos alejado de todo lo que se considera mainstream o extremadamente popular.

Como eso, hablando de series es difícil, he mezclado series que incluyen a miembros de dicho colectivo y shows que me parecen perfectas para ellos. Por supuesto, se aceptan sugerencias, así que adelante.