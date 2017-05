10 series de acción protagonizadas por chicas

La memoria tiene un funcionamiento curioso. Aunque suelo usarla para elaborar la mayoría de las listas, hay ocasiones en las que me juega malas pasadas, y en esta ocasión, he sido víctima de ella al no incluir en el post ninguna serie relativamente antigua al margen de Buffy.

Cierto es que mi intención con el artículo es que descubráis series, pero me parece un craso error haberme olvidado de “Xena, La Princesa Guerrera”, Nikita, “Terminator: Las Crónicas de Sarah Connor”, Alias, Dollhouse o Fringe, series que también merecen recordarse aunque no sean tan recientes. Mis más sinceras disculpas a sus fans… entre los que yo también me encuentro.