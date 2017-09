Los 10 mejores momentos de los 10 primeros aÃ±os de 'The Big Bang Theory'

La saga de 'Star Wars' es, como no podía ser de otra forma, una de las favoritas de los protagonistas de 'The Big Bang Theory'. Por eso, los guionistas supieron explotar muy bien el estreno de 'Star Wars Episode VII: The Force Awakens' para hacer uno de los episodios (el undécimo de la novena temporada) más míticos de la serie. Fue emitido justo antes del estreno de la película de Disney y los productores le hicieron un gran homenaje al filme.

Sheldon, un loco de la saga, no puede acudir al gran estreno (con lo que supone eso para un friqui) porque tiene que celebrar el cumpleaños de Amy. En una escena genial, el profesor Proton hace una aparición estelar vestido de Obi Wan Kenobi explicándole a Sheldon como funciona el sexo y por qué debe pasar la noche con Amy. En el final del episodio, Sheldon y Amy se acuestan por primera vez en lo que es uno de los momentos cúlmenes de la serie hasta la fecha.