Fiestas Navideñas Nochebuena: arranca el banquete

Mientras los más despreocupados apuran los últimos brindis y abrazos callejeros, hay quien se apresura para hacer una postrera visita al mercado, bien para comprar algún producto olvidado, bien para hacerse con algún capricho para incluir en la cena de esta noche. Quedan horas para el inicio del maratón gastronómico que arranca hoy con la cena de Nochebuena y las mesas se visten de gala pare recibir a la familia y agasajar a los invitados. Sobre las nueve de la noche, hora de inicio del mensaje del Rey, las viandas empezarán a proliferar sobre los manteles y los comensales acudirán a la llamada de la tradición y la familia.

En cuanto a los menús navideños, dependerán en gran medida de los gustos, la liquidez y la ubicación geográfica de los invitados: cochinillo, lechazo, cabrito, ternasco, capón, pularda, perdíz, escudella, carne rustida, bacalao, besugo, percebes, angulas, caracoles, canelones... Sin embargo, siempre hay algunos imprescindibles: jamón, queso, gambas, turrón y cava.

En la cesta de la compra, la mayor inversión corresponde a los productos tradicionales navideños (turrones, polvorones, alfajores y chocolates) que suponen el 12% de todas las ventas, seguidos por las bebidas alcohólicas de alta graduación, que representan el 11,6%. Por detrás se sitúan marisco, pescado y carne.

La organización de consumidores ha advertido de la subida de precios registrada en algunos de los alimentos más vinculados a la Navidad. El encarecimiento puede llegar a ser de hasta el 46 %, según la OCU. Los mayores aumentos se han registrado en el pescado, el cordero y el marisco, y han calculado que la cena de Navidad puede suponer de media un gasto un 30 % superior al de 2016.

El estudio indica que salvo contadas excepciones, los precios de los alimentos en este final de 2017 son más caros que en años anteriores. Las mayores subidas se detectaron en las angulas (46 %), el besugo (39 %), las almejas (33 %), las ostras y la merluza (más del 25 %) y la lubina (12,8 %). Completan el capítulo de mayores incrementos de precio el cordero (11 %) y el redondo de ternera (5,6 %), mientras que productos también típicos de estas fechas como los langostinos o el pavo se mantienen «estables». También han encontrado algunas referencias que presentan mejores precios que días atrás, como la pularda (19 % más barata), el jamón de cebo (15 %), la piña (7 %) o la lombarda (4,5 %).

Los productos frescos suelen subir estos días porque la demanda es más elevada y no siempre hay mercancía suficiente. Este desajuste es el responsable del aumento de precios. Sin embargo, esta año los detallistas gaditanos indican que los precios se han mantenido bastante estables y, que en comparación con otros años, no han experimentado una subida acusada.

Las compras en el Mercado de Abastos de Cádiz no han despegado hasta los dos últimos días antes de Nochebuena. «Las ventas han ido flojitas», apunta José Luis Paramio, presidente de la Asociación de Detallistas de Mercados Municipales (ASODEMER). La gaditanos siguen fieles al gusto de comprar en la plaza. Es más, cada vez se observa mayor afluencia de clientes jóvenes que vuelven al comercio de cercanía porque prefieren el trato directo con el tendero a la impersonalidad de las grandes superficies. Sin embargo, los minoristas no están muy contentos con el movimiento de mercancías que se ha registrado en este primer tramo de las fiestas. Este año, según comenta Paramio, resulta llamativo que hasta dos días antes de Nochebuena quedaben existencias de «pescado grande, del que se compra para poner en el horno y que todos los años se acaba muy pronto. Es un producto muy difícil de conseguir incluso reservando y no es habitual ver que sobran piezas tan hermosas. Se trata de pescado de muy buena calidad, como las urtas, que para estas fechas son muy difíciles de conseguir», argumenta.

En cuanto a los precios, ayer mismo se podría encontrar langostino de Madagascar a 29,95 euros el kilo; langostino tigre grande a 36,95 euros el kilo y gamba blanca cocida a 39,95 euros. La evolución de precios pone de relieve una tendencia al alza si bien no es demasiado pronunciada.

Además, no todos son subidas. Hay alimentos que han mantenido su valor, como el pavo, que asado tiene una sólida tradición en las cenas andaluzas. La piña, una de las frutas reinas de las mesas navideñas, se mantiene y es posible encontrar hermosas piezas de tres kilos por menos de 3 euros, a razón de 0,89 euros el kilo. «Es un bulo eso que se dice de que suben los precios en las fiestas. Por ejemplo, este año en el mercado se está vendiendo piña pelada y preparada muy económica. A un precio que no se encontraba ni hace cinco años cuando la crisis era más fuerte.», concluye Paramio.