Deltirón, el festival más gaditano

Los sonidos más rockeros de la provincia se dan cita este sábado en el Baluarte de la Candelaria para celebrar Deltirón festival, una maratón de música que concentrará a los grupos más representativos de este estilo musical, en todas sus acepciones. En su primera edición Pablo Magallanes y Jaime Moreno, músicos y miembros de la asociación creativa cultural Jelly Cádiz, apuestan por dar visibilidad a las bandas gaditanas que giran continuamente por salas y festivales, tanto a nivel estatal como internacional, conformando un cartel que exponga su buen hacer para mostrar «el increíble momento artístico que vive la ciudad de Cádiz y su provincia». Este sábado, desde las 12:00 del mediodía hasta las 1:00 de la madrugada, habrá una jornada de más de doce horas de música y diversión, en el recinto cultural Baluarte de la Candelaria.

Los organizadores quieren dejar claro que Deltirón festival «es un festival para todos los públicos». En su faceta matutina presentará espectáculos para toda la familia, exposiciones de fotografía y espacios de descanso combinados con barras que ofrezcan comida artesana. Además, varios djs amenizarán entre las actuaciones en una jornada sin descanso y pensada para asistir a cualquier hora del día. Con dos escenarios, uno pequeño que albergará las primeras actuaciones y uno grande, situado en el patio principal, donde a partir de las 17:00 habrá actuaciones ininterrumpidas hasta la 1:00.

Los organizadores pertenecemos al gremio musical gaditano desde hace ya más de 20 años. «Tenemos bandas de rock and roll y hemos girado por todo el mundo, tocando en muchos festivales en diferentes países. Hemos añadido a nuestro bagaje todo lo que hemos podido ver y entender a nivel organizativo» aseguran Magallanes y Moreno, que en estas horas previas a la gran cita ultiman los detalles para que todo salga como está pensado.

«Nos proponemos como reto unir para la ocasión a gran parte del panorama musical de la provincia, colectivos artísticos y sobre todo musicales», señalan como objetivo. Esta «faceta conciliadora» a la hora de contar con actividades orientadas a un público infantil durante la primera parte del festival, y apostando por bandas que han editado trabajos en los últimos meses. Un festival gaditano con un cartel compuesto en su totalidad por bandas de la provincia de Cádiz.

Participantes

Así, en el cartel destacan nombres consagrados en el panorama musical gaditano como G.A.S. Drummers, The Electric Alley, Festykids, The Agapornis, Atavismo, Minority of One, Nacho Brown, Mystic Queen y Smokers Die Young.

G.A.S.Drummers es una banda gaditana de punk rock formada en 1998 y uno de los grupos más internacionales del país, que después de cinco discos de estudio, ha realizado 10 giras por Europa y una por Canadá. En este 2017 intercalan sus conciertos con la composición de nuevo material de estudio, todo para preparar el que será su enésimo asalto a las carreteras del continente y un nuevo salto hacia América en el próximo mes de octubre.

The Electric Alley arranca su fulminante carrera a finales de 2012, bebiendo de la esencia de la música de los ‘70s, después de su primer LP, ‘Backward States of Society’, que se gana los mejores elogios de la prensa nacional y que les hace girar por todo el país. Este año están llevando su segundo trabajo a festivales de gran talla como el Z! Live o el Calella Rock Fest, añadiendo algunas fechas en Francia y Reino Unido.

The Agapornis es una de las bandas más activas de la escena gaditana, que en este 2017 ha lanzado su nuevo y esperado segundo álbum titulado ‘Attitude’.

Festykids es un espectáculo para toda la familia... rockera. El show infantil que todo persona rockera jamás soñó: una banda monstruosa con músicos ¡de ver- dad! 6 coloridos monstruos tocando auténtico ROCK en directo y con un setlist trepidante para niños y no tan niños.