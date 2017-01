Protege tu coche del mal tiempo

Las temperaturas bajo cero o las nevadas pueden aumentar las posibilidades de que el coche sufra una avería, impidiendo que circulemos con normalidad o incluso, nos veamos obligados a interrumpir nuestro viaje.

Las baterías, los neumáticos, los líquidos y el aceite son algunos de los componentes que requieren atención y mantenimiento para que las bajas temperaturas no afecten al vehículo.

Es necesario revisar el nivel del líquido refrigerante/anticongelante, pues estamos ante uno de los fluidos más importantes en esta época. Consigue mantener la temperatura óptima de funcionamiento del motor y es recomendable sustituirlo una vez alcanzados los kilómetros marcados por el fabricante del vehículo. Además de conocer el estado del líquido, también se aconseja estar pendiente del nivel del aceite. El contenido del depósito limpiaparabrisas congela a 0ºC si es agua o a desde -5ºC si se trata de líquido específico, mezclado o no con agua. Desde 0ºC se forma además hielo en cristales y escobillas de limpiaparabrisas que, ojo, pueden terminar pegadas al cristal.

Bombines y cerraduras también pueden congelarse, mientras que el aceite de motor tipo 20W-xx se vuelve más viscoso a partir de -10ºC/-15ºC, perdiendo propiedades lubricantes. No así los clasificados como 10W o menos, que mantienen la viscosidad inalterada hasta -40ºC (el 0W-xx). Afortunadamente, el líquido de frenos no congela hasta -80ºC/-90ºC. También conviene saber que el diésel se puede llegar a congelar si la temperatura desciende de los 10 grados bajo cero. Para evitar esta congelación se pueden añadir aditivos al combustible.

Además, los vehículos aparcados al aire libre sufren más que los que están guardados en garajes. De hecho, se aconseja contar con un rascador o rasqueta en el interior del vehículo para eliminar el hielo producido durante la noche. Igualmente, se recomienda encender el motor, activar la calefacción y dirigir los aireadores hacia el parabrisas para reducir levemente la capa de hielo, evitando dañar al parabrisas.

Prepara tu coche para el invierno

Revisa tus neumáticos

Para evitar el riesgo de aquaplaning y perder el control del vehículo, debemos revisar los dibujos y la presión de los neumáticos. Debes asegurarte de que los dibujos tengan unos 2mm de profundidad para que drenen correctamente el agua y que los neumáticos tengan la presión recomendada por el fabricante para garantizar el agarre, según recomienda la aseguradora Catalana Occidente.

Cambia las escobillas del parabrisas

Una escobilla en mal estado no realizará correctamente su función de barrido de agua, con lo que tu visibilidad en caso de lluvia no será óptima. Su coste no es muy elevado con lo que merece la pena cambiarlas cada año, ya que es un elemento que sufre un gran desgaste.

Comprueba las luces

En muchas ocasiones en invierno, tenemos que afrontar una conducción sin la luz del día, de manera que las luces juegan un papel clave para una conducción segura. Verifica que todos los pilotos funcionan y que su están correctamente regulados. Debemos ver correctamente la carretera pero sin deslumbrar a los coches que tenemos delante o van en dirección contraria.

Evita que tus cristales se empañen

En invierno la calefacción del coche no solo sirve para que conduzcamos más cómodos. También tiene un sistema que evita que los cristales se empañen. Confirma que todo el sistema de climatización funciona correctamente. No te olvides de revisar también el aire acondicionado, puede ser una herramienta muy útil para quitar el vaho de forma rápida.