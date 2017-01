Hasta 5.000 euros de multa si viajas por Europa sin llevar neumÃ¡ticos de invierno

Si tienes previsto salir de las fronteras españolas durante este invierno, conviene que tengas en cuenta que hay países donde no te dejarán circular por sus carreteras sin neumáticos de invierno. Por norma general, cuanto más hacia el norte de Europa nos vayamos, más estricta es esta obligatoriedad. Pueden llegar a multarnos o incluso a impedirnos seguir circulando.

Hay países en los que su uso se hace obligatorio en un período determinado (de octubre a abril, por ejemplo); en otros sólo es obligatorio según las condiciones climatológicas y hay otros en los que su uso es obligatorio sólo en determinadas carreteras señalizadas al respecto.

En Holanda y en Irlanda, por ejemplo, no es obligatorio montar neumáticos de invierno, pero está prohibido el uso de cadenas. Por eso, si no tenemos neumáticos de invierno y nieva o hay hielo no podremos montar cadenas como alternativa, ni siquiera las conocidas como cadenas de tela, con lo cual no podremos circular. Por este motivo, aunque no sea obligatorio, lo más recomendable es montar neumáticos de invierno en estos países.

Conviene estar muy bien informado, ya que el uso de este tipo de neumáticos puede no ser forzoso, pero, si tenemos un accidente o provocamos una obstrucción del tráfico por no montarlos, sí podemos ser sancionados con multas de hasta 5.000 euros en algunos países, como se detalla a continuación en el listado elaborado por Autocasión.