Consejos para adelantar sin sustos

Acostumbrados como estamos, cada vez más, a circular por carreteras de dos carriles, la llegada a una carretera de un solo carril por sentido provoca que en muchos casos no recordemos bien cómo actuar ante un vehículo más lento que nosotros y actuando a la desesperada provoquemos situaciones peligrosas.

Porque probablemente adelantar sea una maniobra sencilla pero según cómo la realicemos peligrosa, así que hay que analizar y pensar bien qué vamos a hacer y poner los cinco sentidos en alerta.

Estos son algunos consejos:

Ante todo debemos ser conscientes del coche que llevamos -si vamos muy cargados o solos-, de la potencia que tiene, de la velocidad que llevamos engranada en la caja de cambios –si es manual- y por último de la velocidad a la que estamos circulando.

Una vez conscientes de todo esto debemos pensar en otras cosas como si el vehículo al que vamos a adelantar es muy ancho o muy largo como camiones, tractores, autocaravanas, etc. Esto es importante para calcular cuánto espacio vamos a necesitar para realizar el adelantamiento.

Una vez hecho este cálculo debemos mirar por el retrovisor si vienen más coches detrás de nosotros y tratar de adivinar qué intenciones traen. Si en el momento de iniciar nuestro adelantamiento vemos que ya viene otro coche adelantando deberemos volver a nuestro lado y dejar que éste termine su maniobra. Además, y para tener una mejor idea de la situación en la que nos encontramos no deberíamos ir muy cerca del coche al que pretendemos adelantar. Si nos separamos un poco tendremos una mejor visión de lo que vamos a hacer.

No conviene acercarse mucho al coche que vamos a adelantar, no veremos nada de lo que nos espera

Entonces …

Adelantar debería ser una maniobra rápida y limpia por lo que antes de iniciarla deberemos reducir de marcha para aprovechar toda la potencia posible de nuestro coche. Hay gente que considera que al revolucionar el motor el ruido que hace puede romperlo, pero nada más lejos de la realidad. Es verdad que no hay que sobrepasar la zona roja del cuentarrevoluciones -según el tipo de motor diésel o gasolina y la potencia estará entre las 5.000. 6.000 o 7.000 vueltas por minuto- pero mientras eso no ocurra el coche está preparado para asumir esa demanda de potencia al límite.

En los coches automáticos la mayoría de ellos tienen una posición llamada “kick down” que se consigue presionando a tope el acelerador. De esa forma la caja de cambios sabe que necesitamos de más potencia y reduce por si sola una, dos o más velocidades hasta que levantemos ligeramente el pie.

Será entonces cuando iniciemos, señalizando con nuestro intermitente, nuestra maniobra que trataremos de que sea rápida y limpia. Saliendo con decisión y volviendo a nuestro carril cuanto antes.

Y si una vez iniciado el adelantamiento no nos encontramos a gusto o vemos que no tenemos ni sitio ni potencia suficiente nos volvemos a nuestro sitio y lo volvemos a intentar cuando las circunstancias mejoren. No pasa nada por echarse atrás.