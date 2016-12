Ya se pueden hacer reservas para el nuevo Mazda MX-5

Las primeras unidades del nuevo Mazda MX-5 llegarán a nuestro mercado a partir de finales del mes de febrero, para lo cual la marca ha iniciado la preventa del modelo con la versión RF Nappa Edition, una edición especial de lanzamiento que cuenta con un equipamiento exclusivo y personalizado.

Este modelo ofrece como equipamiento extra una tapicería exclusiva de cuero Nappa color marrón, maleta diseñada a medida para el Mazda MX-5 RF Nappa Edition, placa con el número de la edición limitada, así como un llavero especial Limited Edition y un curso de conducción en pista deslizante para disfrutar como nunca de la diversión al volante. Todo ello en exclusiva para las primeras cincuenta unidades

Esta versión añade al equipamiento mencionado otros elementos destacados como faros Full LED, sistema MZD Connect con pantalla táctil de 7 pulgadas y mando HMI Commander, Sistema de sonido Bose con 9 altavoces y llantas de aleación de 17" Bright Dark. Bajo el capó se encuentra el motor 2.0 l. SKYACTIV-G que rinde una potencia de 160 CV y que está asociado a la transmisión manual de 6 velocidades.

Los clientes interesados pueden hacer sus prerreservas a través de la página web de Mazda www.mazda.es. Una vez hayan dejado sus datos personales, recibirán un código personal que deberán imprimir para presentarlo en el concesionario elegido previamente.

El Mazda MX-5 RF («RF» son las siglas en inglés de Retractable Fastback), se presentó en el Salón del Automóvil de Nueva York, que tuvo lugar el pasado mes de marzo. Este modelo supone una reinterpretación, elegante y funcional de la cuarta generación del icónico descapotable de Mazda, que este año ha logrado los premios World Car of the Year y World Car Design of the Year. Este nuevo modelo cuenta con el techo rígido eléctrico más rápido del mercado (13 segundos), y se encuentra disponible a un precio de 29.900 euros.