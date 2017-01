I.D. BUZZ, el segundo Volkswagen del futuro

La nueva era de la movilidad eléctrica ha comenzado y Volkswagen tras el I.D. presentado en París muestra ahora su siguiente modelo dentro de la nueva familia de eléctricos I.D., el I.D. BUZZ. El monovolumen eléctrico de la nueva era, el monovolumen del futuro.

El Dr. Herbert Diess, Presidente del Consejo de Administración de la Marca Volkswagen, explica: "El ID BUZZ representa el nuevo Volkswagen: moderno, positivo, emocional y orientado hacia el futuro. Para el 2025, queremos vender un millón de coches eléctricos al año, La nueva marca de e-mobility ya ofrece un 50% más de autonomía, y a partir de 2020 lanzaremos nuestra familia de ID, una nueva generación de automóviles totalmente eléctricos y completamente conectados. Y, además, asequible para millones de usuarios, no sólo para millonarios".

1ª y última generación de Volkswagen

I.D. BUZZ

Volkswagen está mostrando con el I.D. BUZZ un nuevo concepto de vehículo para la movilidad eléctrica del mañana. Así contará con un motor eléctrico en cada eje, un modo de conducción totalmente automatizado (ID Pilot) y una nueva generación de indicadores y controles. "El ID BUZZ es un monovolumen de nueva generación, basado en la nueva plataforma Modular Electric Drive Kit (MEB) y ofrece comodidad y espacio para viajes largos. Su autonomía según el NEDC es de hasta 600 kilómetros", explica el Dr Frank Welsch, miembro del Consejo de Administración de la marca Volkswagen para la División de Desarrollo. Con una potencia de carga de 150 kW, tarda alrededor de 30 minutos en cargar hasta un 80 por ciento.

Fue hace apenas cuatro meses que Volkswagen desveló al hermano pequeño del I.D. BUZZ en el Salón del Automóvil de París: el I.D. También - una revolución. Un coche eléctrico compacto que se lanzará a partir de 2020 con rangos de hasta 600 kilómetros. El primer coche para entrar en producción en serie basado en el MEB. Y el primer prototipo de Volkswagen que se puede conducir en modo totalmente automatizado.

El salpicadero será configurable e innovador

El nuevo I.D. BUZZ es el primer monovolumen con el que es posible: presionando ligeramente el volante moverse hacia delante o atrás. Además, el asiento del conductor se puede dar la vuelta y este interactuar con los pasajeros de la parte posterior. Los escáneres láser, sensores de ultrasonido, sensores de radar, cámaras de área y una cámara frontal escanearán el área circundante y confrontarán sus datos con los datos de tráfico recibidos a través de la nube.

En el I.D. BUZZ la cabina convencional ya no existe. Por el contrario, el nuevo monovolumen proyecta la información clave por medio de una visualización de cabecera AR (realidad aumentada) en el campo de visión del conductor -en 3D, en formato virtual en la carretera. Funciones como el infoentretenimiento y el aire acondicionado se manejan a través de una tableta extraíble. Mientras que los principales mandos de conducción se encuentran en el volante. El interior no es -como en los coches actuales- sino que tiene un touchpad con campos capacitivos, convirtiendo así el volante tradicional en un volante multifuncional sensible al tacto.

El amplio espacio interior de BUZZ permite hasta ocho plazas gracias a la plataforma extendida MEB XL, en unas medidas de 4.942 mm de largo, 1,976 mm de ancho y 1,963 mm de alto.

El interior del BUZZ es totalmente configurable

Sin embargo, el I.D. BUZZ no es sólo un gigante en términos de espacio: por su diseño también se convierte en uno de los coches más cómodos del mundo. Con 3.300 mm, tiene una distancia entre ejes realmente larga. Situado en el medio en el piso del vehículo se encuentra la batería. Con ello reduce el centro de gravedad y asegura una perfecta distribución del peso. La suspensión, con amortiguadores regulados electrónicamente, garantiza además un confort de primera clase. El sistema de tracción total sin emisiones con una potencia de salida de 275 kW / 374CV (150 kW por motor) es la combinación perfecta para la dinámica del coche. La versión del I.D. BUZZ presentado ahora llega de 0 a 100 km/h en 5 segundos, mientras que la velocidad máxima está limitada a 160 km/h.

Creando el futuro

El BUZZ dispondrá de hasta ocho plazas

El BUZZ en la demostración de la estrategia de Volkswagen con su lema "creamos el futuro real" trabajando en cuatro áreas innovadoras:

Comunidad conectada – en el futuro Volkswagen interconectará a las personas con los coches y sus circunstancias con un Volkswagen User-ID.

Usabilidad intuitiva- Volkswagen se va a centrar en crear coches intuitivos que trabajen con nuevos controles y formas de mostrar la realidad.

Conducción autónoma - Volkswagen creará coches más seguros y cómodos dentro de una conducción autónoma.

Sostenibilidad - Volkswagen está desarrollando coches eléctricos de gran volumen sostenibles con el medioambiente.