El Honda Riding Assist para motocicletas recibe tres premios en el CES 2017

La exclusiva tecnología Honda Riding Assist, es una innovadora tecnología conceptual que se apoya en la tecnología robótica de la marca para crear una motocicleta que se equilibra sola, reduciendo así el riesgo de caída mientras la moto está parada. En vez de usar giroscopios, que añaden una cantidad considerable de peso y alteran la experiencia de conducción, el Honda Riding Assist incorpora una tecnología original desarrollada para la unidad de movilidad personal UNI-CUB de la compañía. El Honda Riding Assist es la gran propuesta de Honda para hacer más divertido y seguro tanto el uso diario como los viajes más largos en moto.

Presentada por Honda Motor Co., Ltd. en el prestigioso CES de Las Vegas, la mayor feria del mundo de electrónica y tecnología de consumidor, ha sido galardonada con tres premios Best of CES 2017: “Mejor innovación” y “Mejor Tecnología de Automoción” presentados por Engadget*1, el socio oficial de los premios Best of CES, y el premio “Elección del Editor” de la revista Popular Mechanics*2.

El Honda Riding Assist ofrece muchas otras posibilidades que se pueden descubrir en el vídeo que acompaña esta información.

*1 Engadget es un blog de tecnología en múltiples idiomas que cubre extensamente tópicos relacionados con dispositivos y aparatos electrónicos.

*2 Popular Mechanics es una revista de tecnología, fundada en 1902, sobre una amplia gama de tópicos incluyendo automóviles, casas, actividades al aire libre, ciencia y tecnología.