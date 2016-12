El primer quinto premio de la Lotería de Navidad 2016 cae en Sevilla capital

El primero de los quintos premios del sorteo de la Lotería de Navidad ha recaído en el 22.259, un número dotado con un premio de 60.000 euros al billete. Esto es, 6.000 euros por cada décimo con este número.

Tras cantar el primer cuarto premio, ha tardado una hora en salir el siguiente, este quinto que ha resultado muy repartido por toda Andalucía, en localidades como Sevilla capital, donde se ha vendido en la administración de lotería de Ramón y Cajal. Justo después de conocerse, uno de sus trabajadores comentaba a ABC de Sevilla que «hemos vendido un décimo a un cliente habitual con el que tenemos un grupo de whatsapp de la peña. El hombre ha venido muy feliz a darnos la enhorabuena, que es mutua».

También han resultado agraciadas las localidades de Torre del Mar (Málaga), Pulpí (Almería), Mojácar (Almería), Garrucha (Almería), Villaricos (Almería), Guadiaro (Cádiz), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Priego de Córdoba, Benalúa de Guadix (Granada), Almuñécar (Granada), Granada capital, Vélez-Málaga, Benalmádena (Málaga) y Málaga capital.

En el caso de Priego de Córdoba, la administración número 3 de la localidad ha repartido suerte este jueves con un décimo. En declaraciones a Europa Press, el responsable de la administración, Vicente Javier Rodríguez Montes, ha informado de que ha vendido el décimo por máquina a un cliente, con el que tuvieron la conversación de la posibilidad de que le tocara el premio. La administración, ubicada en la calle San Marcos, número 47, de la citada población, ha repartido en otras ocasiones la suerte, como en el año 2010 con la venta del 'gordo' de la Lotería Nacional del sábado, pero «nunca» un premio de este Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, según relata Vicente Javier, quien espera poder «dar el 'gordo'» en este día.

Almería

Almería se ha llevado un pellizco del primer quinto premio que ha salido esta mañana en la Lotería de Navidad, el 22.259. En Torre del Mar Dolores contestaba agobiada con la cantidad de gente que había en su administración. «Tengo esto hasta arriba, no sabes la de gente que hay». Esta lotera, que ha vendido el número por máquina, no por ventanilla, no sabe aún a quién ha despachado los décimos. Pero está segura de que la suerte está con ella. «Es la gracia que yo tengo. En mayo di más de dos millones de euros en otro sorteo».

Igual de contentos están en Garrucha, donde Toñi explica que es la primera vez que venden un premio de la Lotería de Navidad. Caso contrario el de Mojácar, donde Elena Morales ha vendido un décimo del quinto premio, pero tampoco sabe a quién, al despacharse por máquina también. La última localidad almeriense agraciada ha sido Pulpí, donde tampoco se sabe cuántos billetes se han despachado por el momento.

En total, el sorteo de la Lotería de Navidad 2016 reparte hoy un total de 2.310 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.240 millones). La Hacienda Pública ingresará en materia de impuestos 194,2 millones de euros, una cantidad un 4,2% superior a la del año pasado.

Málaga

Málaga ha sentido también la suerte del quinto premio, del 22.259. En Benalmádena, Torre del Mar, Vélez y la capital han vendido décimos de este número. Enrique, que regenta la administración de Benlmádena además sabe lo que es dar un quinto. «El año pasado dimos un quinto, pero el cliente devolvió todos los décimos el día de antes porque no le gustaba. Aún se está arrepintiendo de todo el dinero que perdió». Carmen, desde Málaga capital asegura que aunque no sabe cuánto ha vendido, sí que sabe que se queda por el barrio. «El año pasado dimos un cuarto íntegro, una alegría para la gente de aquí». Alicia, empleada de la administración de Vélez-Málaga, está sobrepasada por la atención de los medios: «Están llamando de todos los periódicos de España», bromea. Ellos también han vendido por terminal, pero no saben aún cuánto. Lo mismo que Dolores, que es la dueña de la administración de Torre del Mar. Sabe que ha vendido parte del quinto. «Tengo esto lleno de gente», explica, antes de despedirse. «Y a ver si damos el Gordo».

Granada

En Granada hay tres localidades acertadas con el primer quinto premio. Son la capital, Banelúa y Almuñécar. Solo desde esta última localidad saben de forma certera qué es lo que han vendido. «Es un décimo por máquina, no por ventanilla, así que no esperamos que haya mucho movimiento por aquí», explica Álvaro, que está al frente del negocio.

«Mucha gente pide el 59»

La administración del Cerro Falón de Sanlúcar de Barrameda ha vendido también un décimo por terminal de este primer quinto premio. El establecimiento que regenta Lucía Pérez Acosta es uno de los más antiguos de la localidad gaditana, y tuvo la suerte de vender el mayor premio que ha caído allí, tres millones de euros en la Bonoloto. «Llevamos dos años vendiendo por terminal y ya hemos vendido un quinto premio, fíjate que alegría», cuentan. Respecto al número, apuntan que el 52 es muy solicitado, pero los tres primeros son aleatorios por máquina.

En la provincia de Cádiz se ha vendido otro décimo de este quinto premio. En Guadiario (Cádiz) coge el teléfono Luis Pérez, que ha repartido 6.000 euros. Sabe que lo vedió por máquina, pero no a quién. «Es la primera vez en 31 años que damos un premio de la Lotería de Navidad. De otros sorteos hemos repartido mucho, pero de esta nos estrenamos este año», cuenta.

Los agraciados con el Gordo recibirán 400.000 euros al décimo, con 660 millones de euros a repartir con este premio principal. Con el gravamen del 20 por ciento, que se aplica a los premios a partir de los 2.500 euros, quienes ganen los 400.000 ingresarán un importe de 320.500 euros.

El segundo premio asciende a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero es de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Hay también dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 euros al décimo) y ocho quintos de 60.000 euros (6.000 euros al décimo). También hay 1.794 premios de 100 euros.

Por cada euro jugado, los acertantes del primer premio se llevarán 20.000 euros; los del segundo, 6.250 euros; los del tercero, 2.500 euros; los de los cuartos, 1.000 euros; y los de los quintos, 300 euros.

También hay dos aproximaciones premiadas con 20.000 euros cada una para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio, otras dos aproximaciones de 12.500 euros para los números anterior y posterior al segundo premio y dos aproximaciones más premiadas con 9.600 euros para los que se acerquen al tercer premio.

Comprueba tú número en ABC.es