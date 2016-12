Arahal, agraciada con un primer cuarto premio de la Lotería de Navidad muy repartido

El primero de los dos cuartos premios de esta Lotería de Navidad ha caído muy repartido, en localidades andaluzas como Arahal, Huelva, Conil, San Fernando, Chiclana, El Ejido y Málaga, entre otros puntos de la geografía española. El número ha salido a las 09:15 horas, mandando los 20.000 euros que le corresponden por décimo al 59.444.

[Comprueba aquí si tu décimo ha sido premiado]

En declaraciones a Efe, el responsable de la administración 1 de Arahal, Miguel Jiménez, se ha mostrado muy feliz por que haya tocado el cuarto premio en esta población, donde «hace mucha falta», y ha añadido que es la primera vez que ha vendido un premio de la Lotería de Navidad

Cree que los diez décimos están muy repartidos, que se han comprado «uno a uno» en ventanilla, y desea que hayan sido sus vecinos los que los hayan adquirido los décimos.

Jiménez está convencido de que mucha gente ha comprado un décimo porque se trata de un «número raro, y a la gente les gusta estos números raros».

En el caso de Huelva, se ha llevado, de momento, 40.000 euros de la Lotería de Navidad. Una administración mixta de la capital, regentada por Bartolomé Márquez-Peña Monterde Mora se llama el despacho- ha despachado dos décimos del 59.444, «Ha sido una venta de última hora», explica. Y, además, cree saber quién se ha llevado los boletos premiados. «Vino una chica, es una amiga, que vive cerca de mi casa y me pidió anoche uno que acabara en 44, así que se lo vendí».

La venta ha sido en el caso de Huelva por máquina, no por ventanilla, lo que dificulta saber quiénes han sido los aforunados. Aunque en el caso de esta delegación de Loterías, puede que el misterio no sea tanto al haber una compradora que pidió esa terminación porque «su número».

También se ha vendido por terminal en localidades gaditanas como Conil, San Fernando o Chiclana de la Frontera. «Me suena que sea por terminal porque un número así es muy difícil que se venda por ventanilla», cuenta Salvador Caravaca, que regenta la administración situada en la calle Miguel Hernández. El mismo caso es el de la administración situada en el Eroski de Chiclana de la Frontera, que ha vendido un número por terminal y cuyos trabajadores desconocen la identidad del afortunado. Llama la atención que en tres localidades muy cercanas en Cádiz se haya vendido por terminal un número tan extraño.

El 59.444 se ha vendido en San Fernando (Cádiz), en la administración número 4 de la localidad, que regenta Sergio Otero. Hoy es un día como el de hace un año. Calcado. Porque en 2015 vendieron también el cuarto premio. Desde esta administración parece que están abonados a la suerte del cuarto.

«Los hemos vendido por máquina, no sé a quién. Pero me alegra igual». De momento no hay mucha gente a las puertas de su comercio. «Aquí hay más frío que gente», bromea. «Si no son muchos décimos los que hemos vendido, no se suele llenar la calle», explica Otero, que además sabe en primera persona qué es ganar en la Lotería de Navidad. «En 2005 me tocó parte de un quinto premio».

En la otra punta de Andalucía, en la administración de lotería que regenta María del Mar Montoya en El Ejido desconocen también la cantidad y la identidad de los premiados, ya que se ha vendido por terminal.

Felicidad en Málaga

Felicidad abrió hace dos meses «El bambú de la suerte» hace dos meses. Y hoy ha dado su primer gran premio, el segundo de la Lotería de Navidad. Aunque aún no sabe cuántos billetes ha despachado, sospecha de uno que compraron. «Sé de una persona que creo que lo lleva. Yo no he comprado nada de ese número, pero me da igual, no sabe qué ilusión». Y añade, emocionada: «Ahora sí puedo decir que he inaugurado el local».

Con la administración ya tomada por los medios de comunicación, Felicidad Calvo y sus vecinos de calle celebran el segundo premio. La gente llega ya hasta la pescadería junto a su tienda, «Miguel y Boni», que regenta Pilar Baena. La pescadera, que no compró Lotería a su vecina, se alegra aún así de la suerte de su barrio. Felicidad coincide: «Este es un barrio de gente buena, trabajadora, se lo merecen».

En total, el sorteo de la Lotería de Navidad 2016 reparte hoy un total de 2.310 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.240 millones). La Hacienda Pública ingresará en materia de impuestos 194,2 millones de euros, una cantidad un 4,2% superior a la del año pasado.

Los agraciados con el Gordo recibirán 400.000 euros al décimo, con 660 millones de euros a repartir con este premio principal. Con el gravamen del 20 por ciento, que se aplica a los premios a partir de los 2.500 euros, quienes ganen los 400.000 ingresarán un importe de 320.500 euros.

El segundo premio asciende a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero es de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Hay también dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 euros al décimo) y ocho quintos de 60.000 euros (6.000 euros al décimo). También hay 1.794 premios de 100 euros.

Por cada euro jugado, los acertantes del primer premio se llevarán 20.000 euros; los del segundo, 6.250 euros; los del tercero, 2.500 euros; los de los cuartos, 1.000 euros; y los de los quintos, 300 euros.

También hay dos aproximaciones premiadas con 20.000 euros cada una para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio, otras dos aproximaciones de 12.500 euros para los números anterior y posterior al segundo premio y dos aproximaciones más premiadas con 9.600 euros para los que se acerquen al tercer premio.

Comprueba tú número en abcdesevilla.es