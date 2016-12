La ilusión va ser la compañera de todos los desayunos, el sonido que acompañe las jornadas de trabajo y el camino que fomente la imaginación para saber qué hacer con los 400.000 euros del Gordo. Las voces de los niños de San Ildefonso precederán a otros gritos muchos mayores, de profunda alegría en el Sorteo de la Lotería de Navidad en directo. Los de quien convierte esa ilusión en realidad y empieza a tocar con la yema de los dedos el coche de sus sueños, la casa que siempre deseó o ese viaje que pensaba que moriría sin hacer. Los de quienes podrán tapar, al fin, esos agujeros que tanto daño hacen.

El Teatro Real vuelve a centrar un año más todos los focos, en cuanto empiecen a girar los bombos, que ocupan un lugar privilegiado en el escenario desde la semana pasada. Las pruebas salieron bien y la suerte madruga para abrir sus designios a las ocho de la mañana. Habrá incluso quien se habrá hecho con alguno de los 2.310 millones de euros que se ponen en juego sin haberse quitado aún las legañas. Serán los afortunados que tengan uno de los boletos ganadores de entre los 165 millones de décimos que se han emitido este año (165 series de 100.000 números cada una). Son cinco millones más que en el sorteo de 2015. La emisión asciende a 3.300 millones de euros y de ellos se repartirán un 70 por ciento en premios.

Un total de 1.807 bolas llevarán alegría a las casas. Una, la que más sonrisas traerá, con 4 millones de euros, otra con 1,25 y otra con 500.000 euros. Habrá dos cuartos premios de 200.000 euros y ocho quintos de 60.000 euros. Todos ellos ocuparán el bombo pequeño junto con el resto de bolas que otorgarán mil euros a la serie. El bombo grande, de casi 2,8 metros de alto y 800 kilos de peso, está reservado para los 100.000 números que pondrán letra a la típica cantinela con la que los niños de San Ildefonso abren paso a la Navidad.

Sensaciones positivas

Aún no se tienen cifras concluyentes sobre las ventas de este año, aunque desde Loterías y Apuestas del Estado se habla de «sensaciones positivas». «Pensamos que vamos a seguir creciendo al nivel de 2015», asegura el subdirector del organismo, Eduardo Ovies. La suerte ya está repartida y no hay más oportunidades para conseguir un décimo en las administraciones. Habrá que esperar hasta el año que viene y, mientras, rezar para que no salga premiado el décimo que no compró y que veía todos los días. Otros lo harán para que sí sea el número que elija la suerte y que resuene para abrir todos los telediarios.