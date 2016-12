Los premios Â«no cantadosÂ»: reintegros, aproximaciones, Ãºltimas cifras y centenas

Cuando compras un décimo de la Lotería de Navidad, tu mayor deseo es que te toque el Gordo —que este año se lo ha llevado el número 66.513— o alguno de los otros grandes premios. Sin embargo, si no has sido agraciado con ninguno de estos premios, no desesperes, pues puede que te haya tocado algún «pellizco» en forma de reintegro, aproximación, últimas cifras o centenas. Revisa cuidadosamente los boletos, ya que es posible que el sorteo te haya premiado con algo de dinero.

Aproximaciones

Dentro de estos premios, los que más contentos deben estar son los que hayan obtenido una «aproximación» a «el Gordo» (este año, el número 66.513). Así pues, todos los que dispongan de un boleto con las cifras 66.512 y 66.511 percibirán nada menos que 105 euros por euro jugado (20.000 a la serie) gracias a la Lotería Nacional.

Algo menos recibirán los dos números que se hayan aproximado al segundo premio del sorteo (es decir, las cifras 04.535 y 04.537) al embolsarse 67,50 euros por euro jugado (12.500 euros a la serie). Finalmente, aquellos que cuenten con boletos que se aproximen al tercer premio (78.747 y 78.749) ganarán 53 euros por euro apostado (9.600 euros a la serie).

Centenas

En el caso de las centenas, los que más dinero ganarán serán los que cuenten con un boleto cuyas tres primeras cifras coincidan con las de «el Gordo» (665) al embolsarse 5 euros por euro jugado. Los acertantes de los tres primeros números del segundo y tercer premio de la jornada (045 y 787 respectivamente) obtendrán la misma cuantía.

Exactamente el mismo premio (5 euros por euro apostado) será el ganarán los que dispongan de un boleto cuyos tres primeros números sean iguales a los de los dos cuartos premios de la Lotería de Navidad (594 y 072).

Dos últimas cifras y reintegro

También obtendrán premio los que hayan comprado un décimo cuyas dos últimas cifras sean iguales a las de «el Gordo» (13, con 6 euros por euro jugado) y a las de el segundo y tercer premio (36 y 48 respectivamente, con 5 euros por euro apostado).

El reintegro se va este año para los que cuenten con un décimo cuya última cifra sea 3. En este caso, recuperarán lo jugado.

