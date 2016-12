La Lotería de Navidad 2016 ha repartido suerte en el País Vasco desde primera hora de la mañana. Parte de uno de los cuartos premios, el número 59.444, ha recaído en Bilbao, Baracaldo, Portugalete, San Sebastián y Hondarriabia.

El premio, que está dotado con 200.000 euros a la serie, fue cantado a las 9.14 horas en el segundo el alambre de la primera tabla.

[Sigue el sorteo de Navidad en directo]

El número ha sido vendido en la Administración ubicada en la calle La Cruz 1 de la capital vizcaína, además de en el numero 18 de la Avenida de Juntas Generales de Baracaldo y en el 21 de la calle Narrica, en San Sebastián.

Este cuarto premio ha sido vendido, asimismo, en Portugalete (Carlos VII,17), y Hondarribia, en la Administración ubicada en la calle Itxargi, 6.

Por su parte, el número 22.259, que también ha sido vendido en Bilbao, ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte este jueves 2.310 millones de euros en premios, y los agraciados con el «Gordo» recibirán 400.000 euros al décimo, con 660 millones de euros a repartir con este premio principal.

Como cada año, ABC.es pone a tu disposición un gran despliegue informativo para que puedas comprobar al instante si tu décimo de lotería de Navidad ha resultado premiado en cualquiera de las categorías. Además, no importa que no tengas a mano un ordenador para poder comprobar si has sido agraciado o no con alguno de los premios, puesto que podrás consultar si tu décimo ha sido o no premiado, y en caso positivo cuánto te ha tocado, a través de cualquiera de tus dispositivos, ya sea tableta, smartphone o PC.