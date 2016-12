El Gordo: el nÃºmero 13 lleva la buena suerte al barrio madrileÃ±o de Acacias

Y, de repente, el Gordo de Navidad regó de millones el barrio de Acacias de Madrid. En una Lotería de Navidad cada vez más repartida, el premio más importante de este año se concentó exclusivamente en la administración del número 4 del Paseo de la Esperanza de Madrid. Fue poco antes del mediodía cuando Lorena y Nicol, las mismas niñas que el año pasado cantaron el Gordo, volvieron a repartir felicidad con el gran premio cantando el 66.513.

Agustín, el responsable, se ha mostrado «emocionado» por haber repartido 'El Gordo' de la Lotería de Navidad tras llevar solo cuatro meses en el barrio y espera que las calles próximas están «inundadas» de agraciados con el décimo premiado. Han repartido por ventanilla 660 millones de euros, correspondientes a la 165 series del número 66.513, que se agotó hace ya unas tres semanas. El hombre ha explicado que se ha puesto a llorar tras conocer que había repartido 'El Gordo' y ha indicado, por ejemplo, que en la residencia de ancianos de Peñuelas se han repartido muchos décimos del número agraciado, aparte de comercios de la zona.

«La esperanza es lo único que se pierde», ha subrayado en un guiño a la ubicación de la administración, ubicada en el madrileño Paseo de la Esperanza. Es la primera vez que la administración da 'El Gordo', que ya luce el cartel que reconoce el haber vendido el décimo agraciado.

Uno de los agraciados con el décimo, Vicente, se ha mostrado también emocionado y ha indicado que a él «siempre» le ha gustado jugar al número 13. Ha asegurado que parte del premio lo utilizará para ayudar a su familia, pues tiene hermanas que «lo están pasando mal». Rodrigo y sus amigos compraron el decimo de casualidad. Pasaban por la administración de lotería y decidieron comprarlo. Se dedican a los trucos de magia y ahora que «hay pasta», se gastarán algo de lo que les ha tocado «en vicios».

En medio de la celebración, sin embargo, ha habido gente que se ha tenido que limitar a ver pasar la alegría ajena, como las trabajadoras de una peluquería, a la otra puerta de la administración, que no compraron nada, o como María Ángeles, que todos los años compraba ese número «pero esta vez no».

En la residencia de ancianos donde ha caído el Gordo sí se respiraba alegría. Rosario acaba de cumplir 91 años. Todos los años ponia cinco euros para que le trajeran un decimo, pero este año la residencia no repartió y cada residente fue a la administración por su cuenta. «Yo le pedí a Jose (otro residente) un número y me lo trajo», relata una de las felices ganadoras. «Lo que mas me ilusiona es poder repartirlo con la gente de aquí y con la familia», dice emocionada. Pepa, de 93 años, ha tenido más suerte porque llevaba tres décimos del 66.513. «No entiendo por que la gente llora, yo me río», comenta. El dinero, cuenta, ira para sus hijos y par sus nietos y bisnietos: «Yo ya soy mayor, pero este dinero irá a mis hijos», bromea Pepa.

Antonio, otro agraciado, dice que tiene 29 años. «Dale la vuelta», bromea. «A mí me queda poco, el dinero ira para mis hijos. Aunque a nadie le amarga un dulce» Los trabajadores del centro tambien tuvieron suerte. Elena y Angel, que cobran 500 euros al mes, lo celebran por los pasillos por todo lo alto. «No sé en qué lo gastaremos, lo que diga la jefa. Yo gano pero ella lo gasta», dice entre risas.

Una de las anécdotas de la jornada la ha protagonizado Elena Miñambres, periodista de Telemadrid que ofrece información meteorológica y que durante el programa de cobertura de la cadena ha sido entrevistada en directo al ser una de las premiadas, explicando que el décimo se lo regaló su suegra. El número, terminado en 13, lejos de ser el famoso de la mala suerte, ha repartido millones a todos los madrilenos

