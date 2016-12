Lorena Stefan y Nicol Valenzuela han vuelto a tener la fortuna de entonar el premio Gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad 2016, el 66.513, que se celebra este jueves 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, como ya lo hicieran el año pasado. Lo han hecho en la misma tabla, la séptima, sólo un poco antes que en 2015 (el Gordo salió a las 12.13 horas).

«Es muy raro cantarlo dos años seguidos», han asegurado al término de la séptima tabla, en la que han salido además de otros dos premios: el tercero (78.748) y el cuarto quinto (70.264).

Lorena y Nicole participaban este año por última vez en el sorteo y han explicado que, pese a la experiencia acumulada y que la noche anterior «han dormido bien», aún así estaban nerviosas. «¡Me ha tocado!», explica que ha pensado una de pequeñas cuando ha visto la bola con el primer premio, el 66.513, dotado con cuatro millones a la serie. Precisamente, las niñas han reconocido a los medios estar «bastante nerviosas» cuando ha salido esta bola.

En la sala, algunas personas bromeaban con la coincidencia: «El año que viene les pasamos el décimo por la frente», aunque desde el momento en que ha salido el «Gordo», algunos han abandonado la sala, tras comprobar que no habían ganado

Perfectamente sincronizadas, Lorena y Nicol han cantado el número y el premio, respectivamente, a las 11.57 horas en el quinto alambre de esta séptima tabla, que ha comenzado a las 11.48 horas y ha concluido a las 12.11 horas. Por su parte, Nerea Pareja y Daniel Rodríguez han extraído las bolas.

Lorena se ha despedido cantando por segunda vez el premio más importante. «Ya he acabado», ha dicho sonriente la niña, ante la multitud de medios de comunicación que le han rodeado, junto a su compañera Nicol Valenzuela, que también repite con el Gordo. Tiene 13 años y por tanto es ya su última intervención en el sorteo: «Estoy muy contenta y ha sido una muy buena experiencia».

También con seguridad, energía y alegría, las niñas han cantado otros dos premios más en esta tabla: el cuarto quinto premio, el 70.264, en el quinto alambre, a las 11.59 horas; y el tercer premio, el 78.748, a las 12.02 horas, con pocos minutos de diferencia en su aparición.

«Que se acuerden de mi hija»

Elisabeth, la madre de Nicol Valenzuela, ha pedido a los agraciados que no se olviden de ella y «le den una propina porque se lo merece». Visiblemente emocionada, Elisabeth, nacida en Ecuador y residente en España desde hace 16 años, ha rogado «a toda esa gente que le ha tocado que se acuerden un poquito de mi hija», ya que el año pasado cuando también cantó el Gordo no ocurrió. «Sin ofender a nadie, pero fue un poco decepcionante», ha dicho.

La madre ha contado que Nicol tiene una discapacidad del 37% debido a un pequeño retraso en el aprendizaje, «aunque no se le nota», pero que requiere una atención especial, como la ayuda de un logopeda. Además, la niña tiene un sueño: viajar a Ecuador para conocer el país de su madre y a la familia de ésta, especialmente a su abuela.

Elisabeth ha asegurado que su hija, que quiere ser periodista, «va a llegar muy lejos a pesar de su pequeño problema», y que ella se va a encargar de que «cumpla todas sus metas». Ambas niñas han cantado por segundo año consecutivo el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, un hecho que, según le han comentado a Elisabeth, es «la primera vez en la historia» de la lotería que esto ocurre.

Ha contado que ha podido ver a su hija «un momentito» y darle un abrazo. «Me la quería comer». «La he visto un poco como en estado de shock», aunque «me dijo que pensaba sacar premios apero no tantos». «Es una niña encantadora, muy cariñosa, responsable, en el colegio va muy bien, me ayuda mucho en casa. Se deja querer mucho por todos».