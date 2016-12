La Lotería de Navidad 2016 ha repartido este jueves mucha suerte en el País Vasco. Una administración de Abadiño, en Vizcaya, ha distribuido 50 décimos del número 66.513, el ganador del premio gordo, gracias a un intercambio con Madrid. El bote ha dejado en la localidad 20 millones de euros.

Las administraciones de Abadiño y Madrid intercambian desde hace tres años el número terminado en 13 por el 32. José Antonio Vadillo, responsable de la oficina vizcaína, ha afirmado que la razón de este truque se debe a que el 32 es el número en el que tienen su despacho los madrileños.

Cada uno de los tres socios que conforman la administración obtendrán 400.000 euros.

La Comunidad Autónoma ha sido agraciada además con el segundo premio, que ha dejado en Bilbao y Sestao alrededor de cuatro millones de euros en series y décimos vendidos del número 4.536. Los afortunados ganarán por cada participación 125.000 euros.

El principal suministrador del número ha sido la administración de Las Llanas 13, en Sestao, que ha vendido dos series y dos décimos, lo que suma un total de 2.750.000 euros.

[Siga aquí la Lotería de Navidad en Directo]

El segundo premio también ha pasado por Vitoria y Guipúzcoa, donde han caído otros 625.000 euros, por lo que la suma total repartida en el conjunto de la Comunidad Autónoma asciende hasta los 4.6250.000 euros.

La Lotería de Navidad 2016 ha inundado de felicidad al País Vasco desde primera hora de la mañana. Parte de uno de los cuartos premios, el número 59.444, ha recaído en Bilbao, Baracaldo, Portugalete, San Sebastián y Hondarriabia. El premio, que está dotado con 200.000 euros a la serie, fue cantado a las 9.14 horas en el segundo el alambre de la primera tabla.

Los responsables de la administración de La Cruz 1, en Bilbao, se han mostrado «muy contentos» por el premio, aunque no se conforman con el cuarto premio de hoy: «Ahora vamos a por ‘El Niño’», han afirmado.

El 59.444 ha sido vendido, además, en el número 18 de la Avenida de Juntas Generales de Baracaldo, en el 21 de Narrica de San Sebastián, en el 17 de Carlos VII de Portugalete y en el 6 de Itxargi, en Hondarribia.

Como cada año, ABC.es pone a tu disposición un gran despliegue informativo para que puedas comprobar al instante si tu décimo de lotería de Navidad ha resultado premiado en cualquiera de las categorías. Además, no importa que no tengas a mano un ordenador para poder comprobar si has sido agraciado o no con alguno de los premios, puesto que podrás consultar si tu décimo ha sido o no premiado, y en caso positivo cuánto te ha tocado, a través de cualquiera de tus dispositivos, ya sea tableta, smartphone o PC.